28M.- El PP asegura que el PSOE está haciendo una "campaña sucia" en la capital debido a su "nerviosismo"

El jefe de campaña de la Candidatura del PP a la Alcaldía de Huelva y número dos de la misma, Felipe Arias, ha manifestado este martes que "frente a una campaña basada en propuestas en positivo" hay un PSOE "obsesionado y nervioso" y su "estado" está "haciendo que haga una campaña sucia" en la capital.

A preguntas de los periodistas, en un acto con el secretario general del PP-A, Antonio repullo, sobre la crítica del PSOE al "acoso, la persecución y las trampas de la candidata del Partido Popular, Pilar Miranda, y de todo su partido", Arias ha manifestado que salen todos los días "centrados" en su campaña, que "está basada en propuestas en positivo".

"Estáis viendo como todos los días presentamos nuestro proyecto de ciudad y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Enfrente podéis ver a un Partido Socialista, un partido de Pedro Sánchez, que está obsesionado, muy nervioso, y ese nerviosismo y desesperación le está haciendo hacer una campaña sucia", ha enfatizado.

En esta línea, el jefe de campaña de la Candidatura en la capital ha criticado que el PSOE está "intentando desprestigiar a través de vídeos y de artes", que, "desde luego, no honra al candidato de Pedro Sánchez en Huelva".

"A nosotros no nos preocupa lo que el Partido Socialista esté haciendo en Huelva con esa obsesión de llenar la ciudad de carteles. De hecho ha cogido todos los autobuses y todas las marquesinas, una utilización, precisamente, que el alcalde denunciaba sobre el uso de los medios públicos", ha aseverado.

Asimismo, Arias ha explicado que el PSOE ha llevado al PP a la Junta Electoral porque "la empresa se ha equivocado en poner tres banderolas", toda vez que ha insistido en que su formación "no va estar contando banderolas ni autobuses ni marquesinas".

"Esa es la obsesión y la desesperación de un alcalde que está en sus últimos días y que cree que ahora en estos diez días de campaña, por llevar su cara en un autobús a todos los barrios los vecinos van a cambiar de opinión. A los barrios hay que ir, como hace Pilar Miranda, a escuchar a los vecinos, a oírlos, y no llevar una pegatina que quizás es lo más reciente que pueden ver desde hace mucho tiempo del alcalde en su barrio", ha concluido.

"TENDER LA MANO"

Por su parte, la candidata del PP a la Alcaldía de Huelva, Pilar Miranda, ha asegurado que su llegada a la política "siempre ha sido para tenderle la mano y dialogar con todos", al tiempo que ha lamentado que el PSOE esté "utilizando medios no adecuados, vídeos para intentar ridiculizar, cuestiones de las que no me gusta hablar".

"Yo tengo un proyecto y un modelo de ciudad, tengo un equipo maravilloso y un partido que me apoya, y no voy a entrar en eso. Yo voy a trabajar duro, con ilusión, con ganas. Cada vez que me ataquen, que me están atacando, mi respuesta es trabajo. Cada vez que me insulten, mi respuesta es amor por Huelva. Y como tengo un modelo de ciudad, no tengo que irme al barro, porque yo no me sé mover ahí", ha subrayado.

Asimismo, la candidata ha remarcado que si tiene "la suerte" de ser la alcaldesa de los onubenses, tenderá su mano "a todos los partidos políticos, a todas las instituciones", como "ha hecho desde siempre".

"Detrás está el Puerto, nadie me puede decir que no le haya dado a cada uno su sitio. A mí no me lo dieron desde el principio, pero me callé. Me han hecho muchos detalles feos y nunca lo he dicho porque yo creo que lo importante es trabajar por Huelva y las personas somos lo de menos. Lo importante son los onubenses, con lo cual, yo me quedo con el trabajo duro, con el esfuerzo, con mi ciudad, con esas personas que voy por la calle y me van pidiendo un cambio. Lo demás no me interesa. Ellos allá. Hay que ser limpios y trabajar de forma honrada", ha concluido.