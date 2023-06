28M.- AMP.- Vox tiende la mano al PP en Extremadura en unas negociaciones sin "exigencias previas" para "sacar" al PSOE

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha tendido la mano al PP en unas negociaciones "sensatas", "definidas" y sin "exigencias previas" tras las elecciones del 28M con el objetivo de "sacar al socialismo del poder".

Ángel Pelayo Gordillo, quien se ha mostrado convencido de que sus votantes no quieren que la formación regale los votos obtenidos, no ha avanzado cuáles serían las exigencias de Vox en esa negociación, que, en su opinión, no puede llevarse a cabo en base "ni a líneas rojas, ni a líneas verdes, ni blancas, ni negras".

"Una negociación no puede hacerse en base ni a líneas rojas, ni a líneas verdes, ni blancas, ni negras, ni nada de lo que la señora Guardiola se adelantó o se precipitó a comunicar desde el principio de la precampaña y durante toda la campaña", ha aseverado.

De este modo, en una rueda de prensa este jueves a las puertas de la Asamblea, ha precisado que la "única línea roja" que tiene Vox es "la verdad y la claridad" con sus votantes, momento en el que se ha mostrado dispuesto a iniciar unas negociaciones con "seriedad" y "claridad".

"Seriedad, claridad y Vox está dispuesto, por supuesto, a cumplir el compromiso con el que yo mismo y mi partido y mi presidente nacional, Santiago Abascal, se comprometió que es sacar al socialismo del poder. Son 40 años que han llevado a Extremadura a un estancamiento absoluto y es necesario cambiar el gobierno, allá la señora Guardiola con las decisiones que tome", ha dicho.

Cabe recordar que PP y PSOE empataron a escaños el 28M, con 28 diputados cada uno, si bien fueron los socialistas los que contabilizaron mayor número de papeletas en las urnas. Vox, con cinco diputados, es la clave para alcanzar la mayoría absoluta en el parlamento extremeño, que se sitúa en 33, mientras que Unidas por Extremadura, obtuvo cuatro parlamentarios.

ACLARAR LA POSTURA DE QUE GOBIERNE LA LISTA MÁS VOTADA

Durante su intervención, ha pedido en varias ocasiones al PP que aclare el criterio de que sea la lista más votada quien gobierne, como mantiene el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Para que yo me siente, o mejor dicho, para que Vox se siente con el Partido Popular, la señora Guardiola y yo, a llegar a un acuerdo de gobierno, habrá que aclarar esta postura. Lo que no podemos es confundir a los votantes y a quienes han puesto la confianza en nosotros. Tenemos que ser precisos y a nosotros nos gusta ser precisos", ha señalado.

De este modo, ha aseverado que, en el momento en que se pueda clarificar esta cuestión, Vox estará "muy satisfecho" y dispuesto a reunirse con los 'populares'. "Pero en primer lugar, claridad, por favor", ha señalado, al tiempo que ha criticado que María Guardiola "no ha sido clara en ningún momento, tan pronto dice una cosa como dice la contraria".

Frente a ello, ha dicho que si algo caracteriza a Vox es que "lo mismo" dice él aquí en Extremadura que dice el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, además de recalcar que sus exigencias y reivindicaciones en Extremadura serán "sensatas" pero "sin renunciar" a sus principios ni a lo que deben a sus votantes.

VOX NO GOBERNARÁ "EN NINGÚN CASO" CON VARA NI VA A "REGALAR" VOTOS AL PP

Ángel Pelayo Gordillo ha dejado "meridianamente claro" también durante su intervención ante los medios que "en ningún momento" va a gobernar ni va a apoyar para que constituya un gobierno al actual presidente en funciones de la Junta y candidato socialista a la reelección, Guillermo Fernández Vara.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tampoco, ha dicho, va a "regalar" sus votos al Partido Popular, momento en el que ha recalcado que Vox cuenta con un programa "serio para toda España y también para Extremadura".

"Tendemos la mano, que quede claro a todos los que nos están escuchando, nosotros tendemos la mano al Partido Popular, pero dentro de unas negociaciones sensatas, claras y definidas, no diciendo el presidente nacional del partido una cosa, la señora Guardiola la otra", ha reseñado.

A preguntas de los medios por qué impediría llegar a un acuerdo entre PP y Vox en Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo ha señalado que en ambos programas electorales hay "diferencias de base", como la Agenda 2030, ha dicho, que Vox está en contra y el PP la abraza "sin ningún tipo de vacilación", aunque esto no quiere decir, ha apuntado, que "no haya puntos de encuentro" que "puedan hacer llegar a un gobierno que beneficie a los extremeños y que cambie el rumbo" de la política en Extremadura.

También, y sobre si una de las exigencias que podría plantear al PP en las negociaciones sería pedir entrar en el Ejecutivo regional, el candidato de Vox ha dicho que "todo eso formará parte de las conversaciones", al tiempo que ha vuelto a insistir en que no apoyará a María Guardiola, "ni su embestidura", ni su "eventual gobierno posterior" porque ella diga que tiene "una obligación de hacerlo".

"Yo tengo la obligación que tengo, no con la señora Guardiola, sino con Extremadura y con mis votantes. Primero con todos los extremeños, porque un diputado representa a todos los extremeños en su conjunto, hasta también a los que no me han votado", ha remarcado.

Por otra parte, y preguntado por si baraja la posibilidad de repetir las elecciones en Extremadura en el caso de que no se llegase a un acuerdo, ha respondido que "eso está muy lejos todavía" y ha considerado que "hay posibilidades de un acuerdo siempre que se clarifiquen posturas y que dejen esta indefinición que no sé si es deliberada o casual por parte del Partido Popular".

Asimismo, y sobre si ya hay fecha para mantener algún contacto, Ángel Pelayo Gordillo ha avanzado que "la habrá", siempre que "se clarifiquen posturas y que haya una posición razonable" y, respecto a si han mantenido algún contacto PP y Vox, ha reconocido que habido "alguna aproximación".