28M.- Adelante Izquierda Gaditana presenta una iniciativa para "reivindicar la memoria social" de Cádiz

El candidato de Adelante Izquierda Gaditana a la Alcaldía de Cádiz, David de la Cruz, ha presentado la iniciativa 'Memoria Viva', destinada a "recuperar la memoria social de Cádiz, luchar contra la soledad de las personas mayores y, a la vez, contribuir a la formación de las nuevas generaciones de gaditanos".

En una nota, ha explicado que es un proyecto a poner en marcha tras las próximas elecciones municipales con el que "proteger la memoria colectiva, nuestras raíces e identidad". De la Cruz ha recordado que "las personas mayores necesitan acompañamiento, escucha, empatía y reconocimiento por todo lo que han luchado para legarnos la sociedad actual y Cádiz no puede permitirse el lujo de no afianzar esa herencia, de no recoger toda la experiencia que la ha conformado a lo largo del siglo XX como la ciudad que es hoy".

Así, según ha explicado, el proyecto 'Memoria Viva' se sustenta en dos propuestas principales, como "la recopilación de testimonios directos de la vida de gaditanos de más de 65 años en reportajes, entrevistas, piezas audiovisuales y podcast que pasarán a integrar lo que se denomina el banco del tiempo".

"Ese banco del tiempo estará disponible en la nueva biblioteca pública de los Depósitos de Tabaco para ser consultado mediante códigos QR. Simbólicamente el tiempo se guardará en pequeños botes que corresponderán a cada uno de esos testimonios", ha añadido.

Además, ha indicado que así se creará "un certamen de premios para alumnado joven y estudiantes de distintas franjas de edad para que realicen trabajos sobre los testimonios de los mayores de Cádiz y sobre el análisis de la evolución de la ciudad y de la sociedad que puede realizarse a partir de la ciudad que ellos dibujan con sus recuerdos".

"Para que una ciudad se reconozca debe poder escucharse, sentirse, revivirse, y todo ello pasa por la memoria social y colectiva de Cádiz, por no dejar que caigan en el olvido las formas, las experiencias, las visiones de toda esa gente que tanto ha luchado por legarnos la sociedad y la Cádiz que tenemos ahora", ha concluido De la Cruz.