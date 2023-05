28M.- Abascal cree que el PSOE ha hecho "una apuesta" esta campaña para recopilar todos los delitos del Código Penal

Denuncia la "soberbia" del PP y avisa de que el bipartidismo se acabó: "No están solos, aquí estamos nosotros y no nos vamos a ir"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este jueves al PSOE de haber hecho "una apuesta" durante esta campaña electoral para ver si consigue recopilar todos los delitos del Código Penal, incluyendo la compra de votos, agresiones o secuestro. A la vez, ha reconocido preocupación por la "soberbia" del Partido Popular y ha avisado a los de Alberto Núñez Feijóo que la política española no es la de hace 15 años y tendrán que pactar con Vox para formar muchos gobiernos.

Abascal ha participado este jueves en un mitin en Sevilla, la única parada en Andalucía durante la campaña electoral, para arropar a su candidata a la Alcaldía de la ciudad, Cristina Peláez. Allí, ha hecho un repaso de los escándalos que afectan al PSOE en las elecciones autonómicas y municipales del próximo domingo.

"Solo en esta campaña parece que ha hecho una apuesta a ver si consigue recopilar como en un catálogo todos delitos del Código Penal", ha denunciado el líder de Vox sobre los socialistas apuntando a los casos de compra de votos. A su juicio, eso explica "por qué quieren que vengan inmigrantes" o las nacionalizaciones aprobadas en la Ley de Memoria.

Pero además, ha señalado el caso de secuestro que afecta a un dirigente del PSOE andaluz, la pelea en que estuvo implicado un dirigente socialista canario o casos de "empadronamientos ilegales masivos". A ello se suma, según ha acusado, la inclusión de "terroristas" en las listas de Bildu, "socio del PSOE".

Abascal ha reconocido que Vox también ha tenido "algún disgusto" en sus listas en estas elecciones, pero ha remarcado que han sido "un par" de candidatos de los 36.000 presentados. "Un par de quinquis y delincuentes que nos han durado 24 horas porque los hemos puesto de patitas en la calle", ha presumido.

A su juicio, la diferencia es "cómo actúan los partidos" y "lo peligroso" es que el PSOE actúe "como una banda criminal". En esto ha incluido la "compra de votos" por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recurriendo al Boletín Oficial del Estado (BOE). "Eso no está tipificado pero bien que podía actuar la Junta Electoral", ha sugerido.

EL PSOE, "GOLPE DE ESTADO O TERRORISMO DE ESTADO"

El líder de Vox cree que pueden buscarse "raíces históricas" en esta actitud, acusando al PSOE de ser "el único partido que ha dado un golpe de Estado, que ha robado el oro del Estado, se ha metido hasta en terrorismo de Estado y se ha corrompido en la época de Felipe González".

"Y nos acusan a nosotros odio. Pues sí, odiamos su comportamiento y su manera estar en política. Tenemos fobia al modo en el que el PSOE actúa --ha aseverado--. Mordidas, prostitución, cocaína, suelta de violadores, suelta de terroristas, indulto a los que han dado un golpe de Estado a la unidad de la nación, voladura de presas y ahora compra de votos por muy distintas vías, en las esquinas como delincuentes que trapichean o con el BOE".

"¿NO SE ENTERA FEIJÓO?"

Con este panorama, se ha preguntado cómo el presidente del PP puede insistir en ofrecer un pacto a los socialistas para que gobierne la lista más votada y tener que evitar una negociación. "¿No se entera el señor Feijóo?, ¿no es consciente de la gravedad?", ha preguntado reivindicando que el PSOE merece "una oposición larguísima hasta que haga penitencia por el daño hecho".

Abascal ha reconocido que le preocupa la "soberbia" del PP, con declaraciones de sus dirigentes en distintos territorios queriendo evitar gobiernos con Vox, y ha avisado a los 'populares' de que la política española ya no es la de hace 15 años. "No están solos, aquí estamos nosotros y no nos vamos a ir", ha dejado claro.

De hecho, ha aprovechado su presencia en Sevilla para echar en cara al PP que fue incapaz de desbancar al PSOE del Gobierno de la Junta de Andalucía durante cuatro décadas hasta el año 2018 que sumó mayoría con Vox. Pero entonces, ha denunciado Abascal, llegó la "ingratud" de los 'populares' y los "incumplimientos" de los pactos.

Por ello, ha adelantado "que nadie cuente" con que Vox aceptará tras estos comicios ningún "chantaje, trágala ni gobiernos que no cambien las cosas radicalmente".

"ORGULLO DE SER Y SENTIRNOS SEVILLANOS"

La 'número uno' del partido a la Alcaldía de Sevilla, Cristina Peláez, se ha mostrado convencida de la posibilidad de echar a los socialistas del Consistorio igual que lo hicieron ya en la Junta y ha reivindicado que para ello "el único voto seguro" es el de Vox.

A su juicio, la ciudad está "azotada por la inoperancia" del bipartidismo. "Ha llegado el momento de enterrar los complejos y reivindicar el orgullo de ser y sentirnos sevillanos", ha proclamado asegurando estar preparada para gobernar.