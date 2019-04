28A.- Casado dice que Sánchez no acepta un cara a cara porque le tiene "miedo" y que solo habla de lo que quiere

El presidente del Partido Popular (PP) y candidato de esta formación a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha afirmado este jueves que el presidente del Ejecutivo central y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no acepta un cara a cara con él antes de las elecciones generales del 28 de abril porque le tiene "miedo" y porque este último "solo habla de lo que le da la gana, de Franco o de que no se niega a indultos para los separatistas".

Casado se ha pronunciado de este modo tras visitar en La Pobla de Vallbona (Valencia) un campo de naranjos, al aludir al debate cara a cara que reclama a Sánchez. Ha señalado que a él le gustaría debatir con el presidente del Gobierno y candidato socialista sobre cuestiones que afectan a los españoles y sobre asuntos como el que él ha abordado en su visita de esta jornada, el campo y el sector primario español.

"De esto nos gustaría debatir también con Pedro Sánchez", ha dicho el responsable 'popular', tras lo que ha criticado que este rechace un "cara a cara con el líder de la oposición" a pesar de que "le saca 50 escaños" en el Congreso.

Así, Pablo Casado ha precisado que el PP tiene 134 escaños frente a 84 del PSOE y ha subrayado que un debate como el que pide lo llevaron a cabo en otras convocatorias electorales presidentes del Gobierno y líderes de la oposición como candidatos.

"Lo hizo Aznar con Gónzalez, Rajoy con Zapatero y Rajoy con Sánchez", ha expuesto el presidente nacional del PP, tras lo que ha considerado que Pedro Sánchez tiene "miedo" a tener un cara a cara con él y que "solo quiere hablar de lo que le da la gana, de Franco o de que no niega los indultos a los separatistas".

"Tiene miedo a hacerlo conmigo porque igual le preguntamos qué va a hacer con el sector agrícola, que propone para autónomos, que va a hacer con esos 126.000 parados más que hay en España desde que formó gobierno hasta que convocó elecciones, por qué hay 21.000 autónomos menos, por qué ha caído la creación de empresas un 173%, por qué el déficit público se va a disparar en 12.000 millones de euros según el Banco de España y por qué la deuda pública ya está 20.000 millones de euros más alta que cuando llegó al Gobierno", ha agregado.

Igualmente, Casado ha indicado que preguntaría a Sánchez "por qué cae el sector de la construcción un 25 por ciento o por qué cae el consumo en los hogares un 37 por ciento". Tras ello, el candidato del PP ha lamentado que este miércoles el jefe del Ejecutivo central "no negó", en una entrevista, "los indultos a separatistas".

"NO LO NEGÓ"

"El periodista le preguntó si iba a indultar a los presos golpistas que estaban siendo juzgados en el Supremo en el caso de que se les condenara y él no lo negó. Dijo que ya se vería cuando pasaran las elecciones", ha explicado, tras lo que ha afirmado que no sale de su "asombro" por ello.

En este sentido, Pablo Casado ha censurado que Pedro Sánchez tampoco le contestara a él cuando le preguntó "cinco veces" por ese asunto "en el Congreso" ni sobre "si iba a negociar al autodeterminación con Torra" o "si iba a aceptar la independencia como pide Puigdemont".

"No contestó y ayer no contestó a un periodista en directo y hoy su números dos, Ábalos, dijo que no toca de hablar de indultos", ha criticado, al tiempo que ha preguntado "de qué toca hablar" y si es sobre "lo que pasó en España hace 50 años". Ha agregado que si no se puede hablar de "si Sánchez necesitará los votos de los separatistas para gobernar".

"Esto es un silencio cómplice, de constatar que Sánchez va a pactar los indultos a cambio de los escaños de los separatistas", ha considerado Casado. Ha estimado que es "bueno", en el inicio de la campaña electoral, decir, "sin acritud y sin enfadarnos", que si el candidato socialista "gana las elecciones va a recibir los apoyos de Torra, Puigdemont, Iglesias y Otegui". "Ellos ya lo han dicho y Sánchez no lo ha negado", ha declarado.

"INDULTOS A CAMBIO DE ESCAÑOS"

Pablo Casado ha preguntado si se va permitir "votar y negociar la autodeterminación" de Cataluña y ha resaltado que estas elecciones van de "eso". "Lo demás son globos sonda, cortinas de humo y disfrazarse de moderado para esconder una gran radicalidad, la mayor vista en la democracia española, pactar con los que quieren romper el país, con los que no condenan el terrorismo y con los comunistas de Podemos".

"Eso es lo que está pasando. El Gobierno no da la cara porque sabe que tiene que dar indultos a cambio de escaños", ha aseverado el responsable del PP, que ha indicado que este partido es "la única alternativa de Gobierno a Sánchez". De este modo, ha planteado que "quien no quiera que gobierne Sánchez y que España siga unida, que vote al PP".