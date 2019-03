28A.- Casado cree que Iceta dice "la verdad" sobre la independencia y que ese "es el programa electoral" de Sánchez

Asegura que en las elecciones se decide "si España va a seguir siendo lo mismo" o será "una nación de naciones"

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha dicho "la verdad" en sus declaraciones sobre la independencia de Cataluña, ya que, a su entender, ése "es el programa electoral" de Pedro Sánchez y no las medidas que el jefe del Ejecutivo presentó públicamente este miércoles.

Así se ha pronunciado después de que Iceta haya defendido que si la mayoría de la población catalana quiere la independencia habría que estudiar esta opción. "Si el 65 por ciento de los catalanes quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzar eso", subrayó el dirigente socialista en una entrevista en el diario 'Berria'.

"Ayer Miquel Iceta dijo la verdad", ha proclamado el líder del PP en un acto delante de la madrileña Puerta de Alcalá con los candidatos del PP por Madrid al Congreso y el Senado a las elecciones generales del 28 de abril.

ES "LA HOJA DE RUTA" QUE PACTÓ CON TORRA

Casado ha indicado que aunque considera "gravísimo" lo que está planteando, tiene que "valorar" que diga "la verdad". A su entender, ésa es la "hoja de ruta" que Pedro Sánchez pactó con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el pasado verano, una "negociación que culminó en la cumbre de Pedralbes" el pasado mes de diciembre.

A renglón seguido, el líder del PP ha afirmado que ese documento de Pedralbes con 21 puntos, que fue "filtrado" a los medios por Torra, aludía a unas fuerzas de seguridad "opresoras", una "justicia imparcial", una "mediación internacional" y un "supuesto derecho a autodeterminación.

"Así se escribe la historia que algunos quieren ocultar en corazones y en muchas banderas de España y Europa, las mismas que mancillan pactando con aquellos que quieren quemarlas y quieren destruir la nación española", ha proclamado.

Según Casado, lo que Iceta planteaba es "el programa electoral de Sánchez" y no las medidas que presentó el jefe del Ejecutivo en un acto público en Madrid. Así, ha dicho que ese programa pasa por que Torra "siga haciendo lo que quiera con Diplocat", "manipulando a la opinión pública en Francia", de forma que "41 senadores de Francia estén haciendo fake news contra España", o permitiendo que los Mossos no actúen contra la "kale borroka".

Es más, el líder del PP ha acusado al PSOE de no querer cambiar la Ley de Indultos "para poder indultar a los presos golpistas" si el Supremo les condena ni querer "modificar el Código Penal para "penalizar el referéndum ilegal". "No quieren hacer lo que plantea el PP porque necesitan los votos de PDeCAT, ERC y de los herederos de Batasuna para poder gobernar", ha manifestado.

Casado ha explicado qué es lo que se juega en estas elecciones del 28 abril: "Si España va a seguir siendo lo mismo o ser una nación de naciones, si la Constitución se va a respetar o si vamos a albergar el derecho a decidir. Si vamos a seguir viviendo en una España unida o tendremos una confederación en la que una autonomía como Cataluña puede decidir separarse o una autonomía como Navarra puede decidir anexionarse al País Vasco", ha exclamado.

SÁNCHEZ "OCULTA LA REALIDAD"

Casado ha criticado que el programa del PSOE ante las generales "oculte" lo que quiere hacer en Cataluña. "El programa de Sánchez es simplemente lo que oculta la realidad, que es cómo ha gobernado y con quien está dispuesto a gobernar", ha abundado.

Al ser preguntado cuál es el plan del PP, aparte de aplicar el artículo 155 en Cataluña, para convencer a los catalanes que se quieren ir de España, ha indicado que "hay que invertir el análisis" y defender a los 45 millones de españoles que "quieren vivir en un país unido".

Según ha añadido, los que no quieren que Cataluña no siga unida a España que lleven una proposición de ley al Parlamento. A su entender, en vez que dialogar con los que quieren la independencia hay que dialogar con partidos como el PP. En este punto, se ha quejado de que el jefe del Ejecutivo no le haya llamado desde agosto.

A su entender, es "muy peligroso" si el PSOE "se pone de lado de los que quieren destrozar la convivencia en Cataluña". De hecho, se ha mostrado convencido de que "cuando cese el adoctrinamiento y la propaganda" se empezará a recuperar la legalidad y una sociedad tranquila, como cuando se aplicó por primera vez el 155.

Casado ha afirmado que está pidiendo "unir el voto en el PP para unir España" y ha pedido que la gente apueste "por el equipo que da más fiabilidad" para un proyecto para España. "Creo que todo el mundo está entendiendo que si se dispersa el voto, Sánchez tiene más probabilidad de ganar", ha enfatizado.

"EL PROGRAMA DE SÁNCHEZ ES PURO HUMO"

Tras defender la necesidad de hablar de economía en campaña, ha criticado la posibilidad de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, pueda entrar en el Gobierno, después de asesorar a Venezuela, donde la gente "se sigue muriendo de hambre" y hay "apagones" a pesar de sus reservas de petróleo.

"El programa electoral de Pedro Sánchez es puro humo y lo presentó con Pablo Iglesias: son 6.000 millones más de impuestos y 6.000 millones más de despilfarro para llevarnos a una recesión de inmediato", ha avisado.