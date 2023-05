28.- Cruz (PSOE) cierra la campaña reafirmando su compromiso con Huelva y su ciudadanía

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Huelva y alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, ha cerrado este viernes la campaña reafirmado su compromiso con Huelva y su ciudadanía, al tiempo que se ha mostrado convencido de que volverá a ser el primer edil a partir del 28M.

Así se ha manifestado en un acto conjunto de cierre de campaña del PSOE en el Centro Social Los Desniveles de la capital, en el que han estado presentes, además, la secretaria general de la formación en la provincia, María Eugenia Limón, y algunos de los candidatos socialistas.

Cruz ha comenzado su intervención afirmado que "llegó el momento" que al menos él "espera siempre con muchísima intensidad que es el fin de la campaña" y "no por cansancio, ni mucho menos, al revés, uno durante todo este tiempo se va cargando y va renovando esa ilusión, esa ambición y esas ganas".

"Cuando miro hacia atrás, veo muchas sonrisas. Es la sonrisa de la confianza, de la convicción y de la seguridad de que vamos a gobernar en la ciudad de Huelva durante los próximos cuatro años. Vamos a hacerlo con el mismo entusiasmo y con la misma dedicación y compromiso; y vamos a entregarnos en cuerpo y alma a nuestra ciudad y a los ciudadanos", ha enfatizado.

Al respecto, ha subrayado que su compromiso es "con Huelva y los ciudadanos", por ello, ha asegurado que lo que "les toca" en estas últimas horas es "sonreír, mantener intacta esa ilusión y esa fuerza, mirar hacia el futuro, porque cuando se mira hacia adelante solo hay oportunidades, progreso y felicidad".

"Estamos deseando de iniciar el nuevo periodo, el nuevo mandato en el Ayuntamiento y estamos deseando continuar por la senda de progreso, crecimiento y de desarrollo, además de aprovechar las oportunidades que nos ofrece una ciudad como Huelva, que está en el mejor momento, no recuerdo un mejor momento para Huelva", ha subrayado.

Por otro lado, ha asegurado que tanto él como su equipo están "ansiosos" por "poder acometer esa tarea y cumplir con nuestra responsabilidad y con nuestro compromiso rodeado de un equipo insuperable".

"Capacidad, competencia, dedicación, orgullosos de Huelva, amantes de Huelva, pasión por Huelva. Me he sentido muy acompañado, no solamente por mi partido y por mi equipo, sino por la sociedad onubense. De hecho, hay representantes de asociaciones, de colectivos, que están aquí en este momento tan especial para nosotros", ha concluido.