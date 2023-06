23J-Puente cree que si Carnero quería facilitar el soterramiento debería haber ido al Congreso e ironiza sobre "excusas"

El exalcalde de Valladolid y presidente del Grupo Municipal Socialista, Óscar Puente, ha considerado que si el nuevo regidor de la ciudad del Pisuerga y cabeza de lista del PP de Valladolid al Senado en las elecciones del 23 de julio, Jesús Julio Carnero, pretendía facilitar el soterramiento debería haber elegido ir al Congreso, como hará su número dos en la lista al Ayuntamiento, Mercedes Cantalapiedra, y no a la Cámara alta.

"Si hay un foro en las Cortes Generales en el que puede hacer más fuerza o puede tener una mayor interlocución no es el Senado precisamente", ha opinado Puente que ha insistido en que el Congreso de los Diputados es el foro en el que se pueden debatir mejor las cuestiones que tienen que ver con el Gobierno de la nación, como el caso del soterramiento al que ha apelado Carnero para explicar su candidatura a la Cámara alta.

Puente ha ironizado sobre las "excusas" del nuevo alcalde de Valladolid para explicar su candidatura al Senado y se ha preguntado por las "razones reales" de una decisión que, según ha apuntado, podría estar tomada "antes, incluso, de las elecciones" municipales del pasado 28 de mayo.

"Es decir, que su incorporación al Senado es parte de un acuerdo previo con el señor Mañueco y con el Partido Popular", ha sentenciado el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Valladoloid que ha pedido a Carnero que explique "si es verdad o no" que exitía un acuerdo previo que, en caso afirmativo, los vallisoletanos deberían haber conocido antes de ir a votar.

Óscar Puente ha hecho especial hincapié en el derecho que tenían los ciudadanos de Valladolid a conocer de antemano si iban a votar "a alguien que se iba a dedicar en cuerpo y alma a la Alcaldía" o si iban a votar "a alguien que se iba a dedicar parcialmente a la Alcaldía y lo iba a compatibilizar con otras obligaciones".

El alcalde saliente ha ironizado también sobre el "sacrificio" anunciado por Jesús Julio Carnero de renunciar al sueldo de alcalde si sale elegido senador ya que, según ha explicado Puente, no es más que una obligación.

"Le obliga a la ley a elegir y elige el que le conviene más. Cuando quieran echamos números", ha afirmado al respecto Puente que ha admitido que Carnero tiene "todo el derecho del mundo a ser alcalde y a ser senador" porque no son cargos incompatibles si bien ha reiterado su exigencia de que el nuevo alcalde explique a los ciudadanos las verdaderas razones de su decisión. "Lo que no tiene derecho es a engañar y a mentir. La renuncia no es tal renuncia, es simplemente la elección que la Ley le obliga a hacer", ha añadido Puente.

El exalcalde ha asegurado también que todavía no se ha reunido con Carnero tras la toma de posesión, el pasado sábado, y ha aclarado que los dos encuentros previos fueron a instancia del regidor saliente. "Yo ya no puedo ofrecerme más", ha lamentado.

Y preguntado por el reparto del organigrama del nuevo equipo de Gobierno, integrado por PP y Vox, Puente ha detectado "cierta incoherencia" tras haber asignado la Concejalía de Medio Ambiente, pero sin la zona de bajas emisiones, a Alejandro García Pellitero cuando ha sido presidente de Avadeco y es experto en comercio.

"A algunas personas ha que darle un área porque estaban", ha ironizado el exalcalde que también ha detectado una "desconfianza de partida" entre los dos socios de gobierno municipal, con el ejemplo de que Vox se haya hecho cargo de la Consejería de Educación y Cultura de la que se ha sacado la Seminci, cuando es "el acontecimiento cultural más importante de la Comunidad Autónoma".

Dicho esto, Puente ha reconocido que le "parece bien" que Vox no gestione la Seminci ya que, según ha recordado, fue uno de los temores que expresó en su discurso el pasado sábado. "Otra cosa --ha añadido-- es la fórmula que se ha elegido para ello".