23J.-Hernando (PSOE) cuestiona las alianzas PP-Vox en CCAA y ayuntamientos: "Ni es de centro ni es moderado"

El 'número uno' del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Almería, Antonio Hernando, ha cuestionado este viernes los pactos y acuerdos a los que han llegado en los últimos días PP y Vox para gobernar en comunidades autónomas y ayuntamientos tras las elecciones del 28 de mayo.

"No me parece ni de centro, ni me parece que sea moderado meter a Vox en los gobiernos de los ayuntamientos y en los gobiernos de las comunidades autónomas para controlar las políticas de igualdad, para controlar las políticas medioambientales, para controlar las políticas económicas o culturales", ha indicado Hernando en declaraciones a los medios.

El aspirante socialista considera que es "un grave error" incluir a Vox en los pactos de gobierno, ya que, a su juicio, "los ciudadanos pueden pagar cara la alianza del PP" con la formación que lidera Santiago Abascal.

En esta línea, ha instado a los ciudadanos a "clarificar" ante las elecciones generales del 23 de julio "qué es lo que queremos para España" y el tipo de gobierno que desean para ver si "seguimos avanzando o retrocedemos a las épocas más oscuras". En este sentido, ha incidido en los cambios realizados en materia de pensiones, empleo y educación frente las políticas del PP.

Así, ha abogado por mantener durante la próxima campaña un tono "educado" y "elegante" en el que prime la "conversación con los otros candidatos y también con la ciudadanía". "He venido a dialogar, he venido a escuchar, he venido a confrontar opiniones y programas. Nuestro enemigo no es el PP, nuestro adversario sí es el PP", ha distinguido antes de puntualizar que para el PSOE la prioridad es combatir "la desigualdad, la pobreza, la injusticia, el machismo y la xenofobia".

Hernando ha agradecido el apoyo de sus compañeros por confiar en él para liderar la lista de Almería al Congreso; un agradecimiento que ha extendido a los quienes han desarrollado responsabilidades en el Gobierno y que ha singularizarlo el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, quien "está haciendo un magnífico trabajo" para "cerrar las heridas de tantas miles de familias que todavía tienen a personas enterradas en muchas cunetas de España".

EL AVE "CON UN GOBIERNO SOCIALISTA"

Por su parte, el secretario general del PSOE de Almería y también candidato al Congreso, Juan Antonio Lorenzo, ha subrayado que el próximo 23 de julio la provincia y el país se "juegan mucho" y ha animado a la ciudadanía a escoger, de la mano del PSOE, a la "mejor Almería"; una provincia que tendrá asegurada la llegada de la alta velocidad "con un gobierno socialista".

Asimismo, ha advertido, que igualmente con el PSOE 2será una realidad la autopista energética del Levante almeriense y el desarrollo de las energías renovables que lleva asociadas gracias al impulso de Pedro Sánchez". Al contrario, ha dicho, "ya sabemos lo que hizo el PP" con esa línea energética de Baza al Levante, que la eliminó de la planificación nacional.

Del mismo modo, ha incidido en que el Gobierno de España se ha comprometido a construir una nueva desaladora en el Levante y continuará el arreglo de la existente en Cuevas del Almanzora con la inclusión en todas ellas de plantas fotovoltaicas para abaratar el coste del agua, y todo por el bien de "nuestro bien más preciado, el motor de la provincia, que es el agua", ha valorado.

"Almería tiene que seguir siendo la mejor Almería de la mano del PSOE", una provincia que es "la que más inversiones ha recibido por parte del Gobierno de España" y eso, ha continuado, "tenemos que apreciarlo y seguir en la senda del progreso los próximos cuatro años". "No nos podemos permitir frenar la economía y el progreso", ha defendido el candidato y líder de los socialistas almerienses en la presentación de la candidatura del PSOE de Almería al Congreso y al Senado en los comicios del próximo 23J.