23J.-El PSOE alerta de que el PP y Vox "no van a permitir" la revalorización de las pensiones según el IPC

La 'número tres' de la lista del PSOE para el Congreso de los Diputados por la provincia de Sevilla, Carmen Castilla, ha alertado este miércoles de que el PP y Vox "no van a permitir que exista la revaloración" de las pensiones según el IPC, al tiempo que ha remarcado que el sistema de pensiones, tras la reforma del Gobierno de Pedro Sánchez, "es plenamente sostenible, como mínimo, hasta 2050".

En declaraciones a los medios en un encuentro sobre feminismo organizado por el PSOE en el marco de la campaña electoral de las Elecciones Generales de este próximo domingo 23 de julio, Castilla ha sostenido que la reforma de las pensiones ha "recuperado la legitimidad de ser negociada" en el marco del Pacto de Toledo, dentro del "diálogo social".

Asimismo, la 'número tres' de la candidatura socialista ha llamado la atención sobre el hecho de que la reforma "ha sido muy aplaudida por la Unión Europea" y "ahora, la ultraderecha la va a derogar, lo ha dicho claro; la derecha no me queda claro si la va a derogar, la va a asumir... La va a derogar porque no van a permitir que exista la revaloración" de las pensiones según el IPC.

Carmen Castilla ha criticado que la derecha y la ultraderecha "niegan incluso la brecha salarial" que hace que las andaluzas cobren 5.300 euros menos al año que un hombre "con la misma categoría profesional y la misma responsabilidad". "Esto lo dicen los organismos internacionales, pero la derecha y la ultraderecha lo han negado y, por tanto, nunca van a poner medidas que puedan" corregirla, ha vaticinado.

Sobre la reforma laboral, ha reconocido que "estamos orgullosos" de ella porque "ha impactado" tanto bajando la temporalidad, donde "las mujeres estábamos en el top ten", como en la calidad del empleo, ya que "de nuevo, prevalece el convenio del sector sobre el de empresa". Esto se traduce, según Castilla, en que los empleos de los sectores más precarizados, copados por mujeres, verán "mejorados los salarios" en 2.000 euros al año.