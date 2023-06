23J.- Tolón pide a los dirigentes de PSOE "unidad" y que "nadie se preste a ser el tonto útil de la derecha"

Defiende las listas de "compañeros y de compañeras con ganas de ganar y con ganas de comprometerse con las políticas" de Sánchez

La presidenta del Comité Federal del PSOE, la toledana Milagros Tolón, ha pedido al partido "salir a por todas" de cara a los comicios generales del 23 de julio, reclamando a sus dirigentes "estar unidos como una piña y que nadie se preste a ser el tonto útil de la derecha".

Con 20 minutos de retraso sobre la hora prevista, Tolón ha abierto el Comité Federal del PSOE, que aprobará las listas, el programa electoral y los presupuestos para estos comicios.

En su alocución, ha pedido a los socialistas "no dejarse engañar ni abandonarse al pesimismo, porque el futuro no está escrito". "Nuestro deber es no hablar desde el pesimismo. Hay que salir a por todas, porque el PP y Vox vienen con todas sus mentiras, con la caverna mediática y sus fabulaciones y no nos sobra ni un gramo de energía", ha admitido.

"Esperamos que todo el partido, y digo todo el partido, y sus dirigentes estemos unidos como una piña y nadie anteponga sus intereses electorales particulares a los de la organización, y nadie se preste a ser el tonto útil de la derecha", ha reivindicado la todavía alcaldesa de Toledo, que ha pedido a los suyos salir a pelear por los derechos sociales, la igualdad, justicia social y por seguir modernizando el país".

MALOS RESULTADOS DEL PSOE

Tolón que ha agradecido el esfuerzo y el trabajo de militantes, los interventores, y candidatos y candidatas de los pasados comicios del pasado 28 de mayo, ha felicitado a los que "han logrado alcanzar, renovar el gobierno", y ha reconocido el trabajo de compañeros y compañeras que han estado al servicio de los ciudadanos desde los ayuntamientos y desde las comunidades autónomas en estos últimos cuatro años.

Ha asegurado que han sido cuatro años "complicados" marcados por la pandemia, la crisis energética y la inflación provocada por la guerra de Ucrania, pero ha sacado pecho asegurando que estas adversidades no les ha impedido cumplir con los compromisos que habían adquirido con los ciudadanos y con las ciudadanas y, sobre todo, "ampliar el abanico de derechos sociales en el país".

Tras reconocer que el PSOE no ha alcanzado los objetivos que se había propuesto, ha lamentado que "la excelente gestión que hemos llevado a cabo durante estos últimos años no se ha traducido en los apoyos suficientes para poder gobernar".

"Hemos estado dando estabilidad, gestión y, sobre todo, cercanía, pero nuestros vecinos han votado alianzas de derechas con ultraderecha", ha lamentado la regidora toledana, que ha pedido "trabajar por algo tan importante como la igualdad, por algo tan importante como la justicia y por algo tan importante como los derechos de las personas desde las posiciones donde nos hayan puesto los ciudadanos, en el gobierno o en la oposición".

Dicho esto, Tolón ha reconocido la "rápida" reacción del secretario general socialistas que, adelantó los comicios generales, "asumiendo en primera persona el resultado electoral con una respuesta no solamente responsable, sino plenamente democrática y valiente para frenar esa ola ultra conservadora y activar nuestro voto, el voto progresista".

"El castigo en la pérdida de poder institucional del pasado 28 de mayo ha sido mayor de lo esperado. Pero yo creo que lo más importante es que debemos tener claro que seguimos siendo la primera fuerza de muchos parlamentos y ayuntamientos donde hemos perdido los gobiernos.Y esto es muy importante", ha precisado la aún regidora toledana, que ha reparado en el "poder y el músculo" de los dirigentes socialistas que, pese a no haber logrado el gobierno, han demostrado "capacidad de movilizar ese voto que tanto nos hace falta y más ahora".

CANDIDATOS CON GANAS DE GANAR

"Ahora lo necesitamos más que nunca y por eso hoy vamos a aprobar unas listas al Congreso y al Senado de compañeros y de compañeras con ganas de ganar y con ganas de comprometerse con las políticas que representa el presidente de Gobierno Pedro Sánchez".

"Como dijo el presidente, ahora hay que clarificar si los españoles quieren una política de ampliación de derechos sociales o quieren echar atrás esos derechos. Estamos hablando de nuestra España en positivo y de nuestra España moderna, uno de los países más avanzados de Europa frente a quienes plantean un programa a la contra, de derogación, cierres y también recortes. Y eso ya lo hemos vivido. Y esto es lo que hay que ahora mismo dilucidar. No sólo además el camino que tome España, sino también el futuro de Europa", ha terminado alertando la presidenta del Comité Federal del PSOE.