23J.- PP señala que la próxima legislatura "será la del compromiso con la A-32" si gobierna Feijóo

El PP ha señalado que "tras cinco años de olvido del Gobierno de Pedro Sánchez", la próxima legislatura "será la del compromiso con la A-32" si finalmente gobierna Alberto Núñez Feijóo.

La candidata del PP de Jaén al Congreso de los Diputados, María Luisa Del Moral, ha estado junto al presidente provincial, Erik Domínguez, otros candidatos al Congreso y al Senado del Partido Popular de Jaén, alcaldes y portavoces de toda la provincia en Villapalacios, en la provincia de Albacete. También han acompañado la cabeza de lista del PP de Albacete al Congreso de los Diputados, Carmen Navarro, y el presidente del PP-CLM, Paco Núñez.

Allí, Erik Domínguez ha denunciado "las mentiras y las promesas incumplidas" del actual Gobierno con respecto a la construcción de la A-32. Domínguez ha incidido en el compromiso con esta infraestructura "tan necesaria" para unir Andalucía con el Levante, no sólo para mejorar el transporte de mercancías, sino también para el desarrollo de los pueblos de la comarca de Villacarrillo (Jaén) y La Sierra de Segura (Jaén).

De la misma forma, María Luisa Del Moral ha lamentado que el Gobierno socialista haya "regalado los millones que el Gobierno del Partido Popular dejó presupuestados para la A-32, 692 millones de euros, a las infraestructuras que Sánchez ha tenido que derivar a Cataluña para pagar los chantajes a los que los independentistas la han sometido para mantenerse en el poder".

Por ello, ha apuntado que si el PP gana las elecciones, el próximo Gobierno "recuperará el presupuesto para el desarrollo de la A-32" porque se trata de "una inversión vital para el futuro de la provincia de Jaén y de Albacete", que fue "eliminada" por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La no ejecución de esta vía en construcción desde hace cerca de 30 años supone, según Del Moral, "la pérdida de miles de oportunidades porque decenas de jóvenes tienen que salir de sus pueblos porque no tienen opciones para desarrollar sus proyectos", a lo que se suma las "decenas de empresas no se instalan en nuestro territorio porque miran con incertidumbre el desarrollo de esta infraestructura".