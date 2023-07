23J.- Santiago resalta el compromiso de Sumar para "agilizar" la concesión de puestos en mercados municipales

El candidato número uno al Congreso de los Diputados por Sumar Córdoba, Enrique Santiago, ha mantenido un encuentro con la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) en el que ha mostrado el compromiso de la coalición de izquierdas para "agilizar" la concesión de puestos en los mercados municipales para evitar su cierre.

Según informa Sumar en una nota, en el encuentro se han puesto en valor las medidas tomadas por el Gobierno de España durante la pandemia "para mantener la actividad económica como las ayudas extraordinarias y la moratoria de crédito" y otras destacadas como "las mejoras en el modelo de cotizaciones a la Seguridad Social para que avanzar hacia un modelo en que estas sean por ingresos reales, para mejorar sus prestaciones sociales".

En la reunión, celebrada antes de la visita del candidato al Mercado Municipal de Marrubial, conocido como la Plaza de la Mosca, en la capital cordobesa, han tratado especialmente de las dificultades de los trabajadores autónomos del sector del comercio. "La pérdida del pequeño comercio por la abusiva entrada de grandes superficies está afectando no solo al empleo, sino también a la vida en los barrios, en las localidades y en las zonas rurales facilitando el despoblamiento", ha expresado el candidato.

Enrique Santiago ha expresado el compromiso de Sumar para regular la concesión de puestos en los mercados municipales para agilizarla y evitar su cierre. "Nos han relatado la dejación del Ayuntamiento de Córdoba, por el PP, en cuanto a modernizar, estimular y dar apoyo al funcionamiento de los mercados, para que no se pierdan", ha lamentado Santiago, quien ha señalado que "no es lo mismo realizar una actividad comercial en un mercado que atrae más clientes, donde los arrendamientos son más asequibles".

En este sentido, ha afirmado que "a pesar de haber solicitudes para abrir nuevos establecimiento en mercados donde hay puestos cerrados, el Ayuntamiento de Córdoba tarda meses e incluso un año en hacer las gestiones para poder abrirlos", reclamando medidas de modernización y promoción de los mercados, de su imagen y sus beneficios para facilitar el trabajo de los autónomos.

VOTO POR CORREO

Por otro lado, Santiago ha remarcado que "estamos a dos días de que se cierre el plazo de solicitud del voto por correo", subrayando que es "muy importante en estas elecciones que fortalezcamos la democracia" votando, "sobre todo cuando hay fuerzas políticas de la derecha que están rompiendo todos los consensos de la democracia" y cerrando "administraciones que abordan políticas de igualdad".

"En estas elecciones más que nunca no podemos jugarnos la democracia, es muy importante que todo el mundo acuda a votar y que se haga un esfuerzo en estos dos días para solicitar el voto por correo, quienes no lo hayan hecho", porque tengan que votar por correo si el 23J "no van a poder acudir físicamente a la urna que les corresponde".