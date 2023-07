23J.- Sánchez Rufo (Sumar) pide al PP que aclare si "quiere retrasar la edad de jubilación a los 72 años"

El candidato número uno por Huelva de Sumar al Congreso de los Diputados, Rafael Sánchez Rufo, ha mantenido este viernes un encuentro con miembros de los movimientos por las pensiones de Huelva donde les ha trasladado que "Sumar es la única garantía para seguir actualizando la subida de las pensiones al IPC" y ha pedido al PP, además, que "aclare si quiere retrasar la edad de jubilación a los 72 años" como ha propuesto el Círculo de Empresarios, ya que "hasta el momento guarda un sospechoso silencio y en su programa electoral pasa de puntillas".

Sánchez Rufo ha señalado que "no podemos volver a los tiempos en los que los pensionistas recibían una carta en el que el sello de la misiva valía más que la subida de la pensión que recibían", porque "es algo que ha pasado en nuestro país y que puede volver a pasar si gobierna la derecha", según ha indicado en una nota.

Rufo ha trasladado a los pensionistas que el compromiso de Yolanda Díaz "pasa por volver a llenar la hucha de las pensiones que esquilmó el PP" y por "garantizar", no solo la subida de las mismas conforme al IPC, sino "aumentar las pensiones mínimas y no contributivas". "No se trata de un regalo, si no de un derecho que los jubilados se han ganado a lo largo de muchos años de trabajo y no podemos permitir que pierdan poder adquisitivo".

Además, ha subrayado que "más de 100.000 pensionistas de Huelva han visto revalorizadas sus pensiones conforme al IPC", lo que este mismo año "ha supuesto un incremento del 8,5% de las mismas". Sin embargo, ha apuntado que "no es suficiente", por lo que necesitan "más representación" para "seguir avanzando y construyendo un país para la gente".

El candidato al Congreso también ha expresado la "ilusión" que le marca este inicio de campaña en el que "Yolanda Díaz ha sabido congregar a la gente progresista del país hablando de problemas concretos y ofreciendo soluciones concretas".