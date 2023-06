23J.- El PSOE se reúne con mayores para advertirles que tras las elecciones sus pensiones pueden bajar con el PP

El candidato número uno al Senado por el PSOE de Cadiz, Alfonso Moscoso, acompañado de la portavoz en el ayuntamiento de Bornos, Virginia Perea, en un acto con pensionistas y jubilados del municipio ha mostrado su preocupación, en la antesala de las elecciones generales, "por las consecuencias negativas que para ellos pudiera tener el que a partir del 23 de julio gobernarse la derecho".

"En la época de los gobiernos de derechas los pensionistas y jubilados vieron reducidas sus pensiones, nunca subieron siempre bajaron, nos encontramos con empobrecimiento paulatino de nuestros padres y abuelos", ha añadido, según ha señalado el PSOE en una nota.

El candidato socialista ha insistido en que "hay gente que puede pensar en no votar porque no pasa nada, y el 23 de julio los pensionistas se juegan que su pensión, esos ingresos con los que mantienen a su familia, hijos y nietos" y ha insistido en que "si gobernase la derecha podría verse seriamente reducida, ya que todavía no se ha escuchado, ni leído el programa electoral del PP en relación a las pensiones del país".

Moscoso ha subrayado que el PSOE en el Gobierno, durante esta legislatura, "ha conseguido blindar el sistema público de pensiones que, durante los años de gobierno de Rajoy expolió a los mayores, perdiendo capacidad adquisitiva e incumpliendo, una vez más, la Constitución y el Pacto de Toledo". "El programa electoral del PSOE para el 23J incluye, la promesa y garantía de aportar cada año 5.000 millones de euros cada año a la hucha de las pensiones, y devolver al sistema el dinero que vació el PP", ha afirmado.

Asimismo, ha destacado que "la pensión media en la provincia de Cádiz ha subido 92 euros al mes, cuando con Rajoy subía 0,25 euros durante los casi ocho años de gobiernos del PP, una evidencia clara del compromiso con hechos y no palabras, con cuentas y no cuentos, de Pedro Sánchez con los pensionistas gaditanos, andaluces y españoles, frente al desprecio permanente del PP a los mayores".

El senador del PSOE ha asegurado que las pensiones por jubilación de los gaditanos son las más altas de Andalucía, y ha aseverado que "los vecinos de la provincia ya retirados ganan de media al mes 1.410,29 euros, una cifra superior al resto de provincias de la comunidad autónoma, que en ningún caso llegan a los 1.300 euros mensuales".

"En total, Cádiz cuenta con 227.000 personas que reciben una pensión, en cualquier modalidad, pensiones que actualmente están en riesgo con un gobierno del PP puesto que no debemos olvidar que la derecha en el Congreso votó no a la subida de las actuales pensiones, votó no a la reforma reciente aprobada por el Gobierno para garantizar la viabilidad del modelo", ha afirmado Moscoso, que ha añadido que "hay que recordar que durante este último año los dirigentes populares reiteran su propuesta de que la jubilación no sea antes de los 70 años".