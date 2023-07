23J.- PSOE exige a la Junta que "se ponga a trabajar para solucionar problemas de agua" en la Axarquía

Los socialistas critican que "la autovía del agua que prometió el PP ni siquiera llega a carril bici"

La número 1 del PSOE al Congreso de los Diputados por Málaga, Mari Nieves Ramírez, ha exigido este viernes a la Junta que "asuma sus competencias en el marco del artículo 50 del Estatuto de Autonomía de Andalucía y se ponga a trabajar para solucionar los problemas de agua que tiene la comarca de la Axarquía".

Tras mantener una reunión con alcaldes y portavoces socialistas de la comarca, Ramírez ha pedido al gobierno del PP en Andalucía "que deje de hablar de agua y se ponga a trabajar en materia de agua".

Así, ha recordado que hace un año la Junta de Andalucía "le cortó el agua a los regantes de esta comarca y ahora está poniendo en riesgo el agua de los vecinos y vecinas".

Ramírez ha pedido al Gobierno andaluz que "vigile aquellos ayuntamientos que no están cumpliendo con los decretos de sequía". "Le exigimos a Patricia Navarro, que vino hace un año diciendo que no faltaría agua, que tiene que poner a sus alcaldes de acuerdo y no pueden tirar ni una gota de agua como está haciendo actualmente el alcalde de Torrox", ha afirmado.

Por otro lado, ha valorado "el compromiso" del Gobierno de España "que ha puesto sobre la mesa 100 millones de euros para construir una desaladora". "Ahora necesitamos que la Junta de Andalucía sea ágil, se ponga a trabajar y decida cómo, cuándo y dónde y qué modelo de gestión va a tener esa desaladora", ha dicho. "No podemos permitir que la sequía lastre dos de nuestros motores económicos como es el turismo y la agricultura", ha asegurado.

De igual modo, Ramírez ha señalado que el próximo 23 de julio "nos jugamos un gobierno que siga comprometiéndose con nuestra provincia, como es el Gobierno de Pedro Sánchez, en este caso en un tema tan importante como la sequía, o un gobierno de retroceso como el que nos propone el PP y Vox".

Por su parte, el portavoz del PSOE en Vélez-Málaga y senador, Víctor González, ha dicho que "después de escuchar durante muchos años al señor Bendodo decir que iban a crear la nueva Axarquía, y que entre otras cosas iban a traer aquí la autovía del agua, nos encontramos con que no hay autovía del agua y que ni tan siquiera llega a carril bici, es un grifo que gotea".

"El PP está cortando el agua a los vecinos de la comarca de la Axarquía después de haber prometido que ellos tenían las soluciones para arreglar un problema tan duro que está afectando a la agricultura, al sector turístico y al abastecimiento humano", ha recordado.

Además, ha criticado que "después de tantas promesas, la Junta no da un paso adelante para poder ni tan siquiera facilitar que la desaladora en nuestra tierra sea una realidad, y sea una realidad gracias al Gobierno de España, que ha puesto encima de la mesa 100 millones de euros para su construcción".

"Ante esa parálisis, nosotros los socialistas vamos a estar al frente para que la Junta de Andalucía coja las riendas de este asunto y se ponga a trabajar de una vez por todas y deje de dar titulares de prensa vacíos", ha manifestado.

Por último, ha insistido en que "hace un año decía Navarro que no nos preocupásemos, que a nadie le iba a faltar el agua en la comarca, que ningún grifo iba a estar parado. Anoche en Vélez-Málaga, sin ir más lejos, no teníamos agua en ningún domicilio, por lo tanto, después de todo este tiempo, necesitamos acción y la acción viene porque la Junta de Andalucía sea leal al Gobierno de España y se ponga a trabajar por esa desaladora".