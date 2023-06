23J.- El PSOE defiende su denuncia ante la JEC para que los medios publiquen datos obligatorios sobre encuestas

El PSOE ha defendido la reclamación presentada este jueves ante la Junta Electoral Central contra varios medios escritos y empresas encuestadoras al señalar que su objetivo es que se cumpla la ley y que los diarios en los que se publican estos sondeos, incluyan datos según obliga la ley.

En este sentido, el vicepresidente primero del Congreso y secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha señalado que no han denunciado a ninguna empresa encuestadora sino que le piden a la JEC que le diga a los medios que cumplan con la ley, que a su juicio es "muy clara".

En una rueda de prensa desde la sede del partido en Ferraz, ha señalado que la norma dice que los medios tiene uqe publicar toda una serie de datos que a su juicio no se han mostrado. Por ejemplo señala que no es lo mismo distribuir escaños solo con los encuestados que contestan a las preguntas "y no decir cuantos no contestan", se ha quejado.

Además, a la pregunta de si van a seguir tabajando con una de las empresas encuestadoras afectadas, Gad3, de la que el PSOE es cliente, Gómez de Celis ha señalado que no están poniendo en cuestión "el trabajo de nadie" solamente reclamando que se cumpla la ley.

El PSOE presentó ante la JEC contra Sigma2, GAD3 y Sociometrica y los medios de comunicación 'El Mundo', 'ABC' y 'El Español' a quienes acusó de publicar una serie de encuestas en las que omitían datos de elaboración de los propios sondeos.

En este sentido, el secretario de Acción Electoral del PSOE, Javier Izquierdo, afirmó este jueves que algunas de estas encuestas le dan al PP "un resultado muy superior al que después los ciudadanos le dan en las urnas" y por tanto quieren saber que lo que se publica como estimación "se corresponde realmente con la realidad de los datos".