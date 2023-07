23J.- El PSOE apuesta por seguir avanzando en servicios digitales y garantiza el 5G para toda la provincia

La secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González, ha asegurado que, con un Gobierno presidido por Pedro Sánchez, Almería "seguirá avanzando" en servicios digitales y ha destacado la "revolución digital" emprendida en esta legislatura que ha permitido que la provincia esté conectada a la banda ancha.

Además, ha garantizado que "cualquier rincón" de Almería tendrá telefonía móvil 5G en la próxima legislatura para lo que se destinará una inversión de 14 millones de euros con el objetivo principal de "fijar a la población en el territorio y crear las mismas oportunidades para la gente allí donde hayan escogido vivir".

"Hemos llevado a cabo una revolución digital y no podemos dar un paso atrás en economía digital ni en la transformación digital que actualmente estamos liderando"", ha subrayado en un encuentro electoral celebrado este viernes en la sede provincial del PSOE de Almería.

Por eso, ha pedido a los vecinos que "valoren lo importante, lo que nos hace iguales y lo que nos está poniendo en el mundo, como es este proceso de digitalización" antes de emitir su voto el 23J y elegir la opción por la que van a apostar.

En esta línea, ha advertido de que "Si no avanzamos, si no vamos hacia adelante en estas cuestiones, supondrá una rémora para el país que no nos podemos permitir" en referencia al PP "que ha tratado de boicotear la llegada de los fondos europeos con los que se ha podido desplegar la banda ancha en todo el territorio nacional, de la misma manera que ahora se pretende hacer ahora con el 5G".

"Estos avances corren peligro con Feijóo que ha sido tan irresponsable y antipatriota de poner en cuestión los fondos que, ahora, gracias a Pedro Sánchez, han llegado a las casas de Almería y España", ha dicho.

Además, ha resaltado que el 20% de los más de dos millones de empleos que se han generado en el país tras la modificación de la Reforma Laboral del Gobierno de España, son trabajos relacionados con los sectores de tecnología, ciencia, programación e inteligencia artificial.

"Ese es el país que hemos conseguido los socialistas en estos cinco años y necesitamos consolidarlo, porque lo merecen nuestros hijos e hijas", ha defendido para añadir que "Almería es digital y España es digital gracias a la convicción política del PSOE y a la inversión pública que se ha realizado desde el Gobierno de Pedro Sánchez".

Por su parte, el cabeza de lista del PSOE de Almería al Congreso, Antonio Hernando, ha trasladado que el objetivo será que en el mundo rural los servicios básicos, como la sanidad, educación o sociales "no estén a más de media hora de distancia" y ha apuntdo que es un "factor importante como parte del compromiso que ha demostrado el PSOE en esta legislatura con los municipios menos poblados".

"El Gobierno de España ha dado la máxima importancia al reto demográfico", ha trasladado al tiempo que ha dicho que se ha constatado con iniciativas como el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico que ha contado con 10.000 millones de euros.

Ha explicado que plan contempla 130 medidas "para la lucha contra despoblación y a favor de la cohesión social y de la cohesión territorial, para evitar la brecha rural y para reactivar económicamente el mundo rural y la España despoblada", con lo que, según ha ahondado, se "garantizan la igualdad de derechos y oportunidades para todo el mundo, nazca donde nazca o viva donde haya decidido hacerlo".