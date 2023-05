23J.- Moreno (CS) ve "acertado" el no concurrir a las generales y rechaza que esto sea "la muerte" del partido

El coordinador provincial de Ciudadanos y defensor del afiliado de la Ejecutiva nacional, Miguel Moreno, ha calificado de "acertada" la decisión de su partido de renunciar a concurrir a las elecciones generales, aunque ha rechazado que esto suponga "la muerte" de Ciudadanos.

"Entiendo que es la decisión más acertada y más inteligente que podemos adoptar en nuestro partido en este momento", ha dicho Moreno a Europa Press. Ha añadido que la situación actual "está muy polarizada" y "la mejor manera en la que podemos contribuir a nuestro país para encontrar la estabilidad política es no presentarnos".

Moreno, que ha sido reelegido alcalde de Porcuna (Jaén) con mayoría absoluta, ha incidido en que "las encuestas lo dicen, los resultados de las municipales son los que son y nuestro espacio liberal es muy concreto".

"Lo único que se discute es Sánchez, sí o Sánchez, no. Entrar en esa vorágine en la que no tenemos nada que ofrecer a eso, la mejor manera es no concurrir y rearmarnos y reforzarnos en nuestras políticas liberales y nuestros proyectos y volver a concurrir en otras elecciones", ha dicho Moreno, aludiendo en concreto a las próximas elecciones europeas, las autonómicas catalanas, las andaluzas y las municipales de dentro de cuatro años.

Sobre si este anuncio certifica la muerte de Ciudadanos como partido, Moreno ha rechazado tal afirmación y ha señalado que "de finiquitar el partido nadie ha hablado, de la muerte del partido nadie ha hablado, excepto los mismos agoreros de siempre". "A un partido, a una empresa, a una organización, se le mata una vez, pero es que a nosotros nos han matado 800 veces y yo no veo la muerte".

Asimismo, se ha mostrado convencido de que todo esto va a servir para que "una gran parte de la sociedad nos vaya a echar de menos porque "Ciudadanos donde ha estado gobernando, no puede decir nadie que ha robado, que ha defraudado, que ha hecho mala gestión, que ha polarizado o confrontado" y "lo que está de moda es la crispación".

"Si nos echan de menos y volvemos a tener demanda y las encuestas vuelven a decir que somos necesarios porque estamos completamente seguros de que lo somos, de que somos un partido político necesario, que hay un espacio político en España que nos necesita, pues ahí estaremos como un fuerza de centro liberal que es la única que hay en España", ha concluido Moreno.

Ciudadanos (CS) ha obtenido 7.086 votos en la provincia de Jaén en las elecciones municipales del 28M, lo que se traduce en 21 concejales, 40 menos de los obtenidos en 2019. Conserva, no obstante, el gobierno en Porcuna, donde repite mayoría absoluta, y Arjonilla, donde también la alcanza.

Pese a mantener ambos gobiernos, la formación naranja ha experimentado un notable retroceso en estas elecciones municipales en la provincia de Jaén. Ha logrado 21 ediles frente a los 61 de 2019, incluyendo los de ayuntamientos relevantes como la capital, Linares o Alcalá la Real, de cuyos equipos de gobierno había formado parte en este mandato y de los que ahora se queda fuera.