23J.- Macarena Olona censura el "odio y racismo" contra el pastor evangélico que va en su lista por Granada

La exdirigente de Vox y actual cabeza de lista de Caminando Juntos al Congreso por Granada, Macarena Olona, ha censurado "el odio y el racismo" que se ha "desatado" en redes sociales contra el número dos de su lista, el pastor evangélico José Rodríguez Heredia, a raíz de una foto que ella colgó en su cuenta de Twitter junto al candidato y su familia en su casa del barrio granadino de Almanjáyar.

"Mi 2 en Granada es gitano (...) El Yoni es un símbolo. Y no van a poder tumbarlo. Contra su intolerancia, caminamos juntos", ha publicado Olona en su cuenta de Twitter, consultada por Europa Press. En esta plataforma ha defendido que su candidato es un "Gitano de respeto y pastor evangélico" y "nadie mejor que él para dar voz a un pueblo al que quiero, admiro y respeto. El odio y racismo que ayer se desató confirman el acierto de su candidatura", ha agregado.

La situación se ha desencadenado a raíz de la visita que el martes realizó Olona al barrio del Almanjáyar de Granada, donde viven más de 3.000 familias gitanas, y de la que colgó en su cuenta de Twitter un vídeo y una fotografía en la vivienda del candidato junto a su familia, lo cual ha desatado toda clase de comentarios.

"Mucho se habla de combatir el odio, de no clasificar, de no etiquetar pero vivimos en una sociedad que o tienes mis principios o eres lo peor. Hay mucha gente que no es gitana y vive de cobrar sus chapuces en B y tú qué lo contratas eres igual de culpable", ha argumentado Olona.