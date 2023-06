23J.- La líder de Podemos Extremadura avisa que sin Montero en Sumar la unidad de la izquierda nacerá "tocada"

También reivindica la presencia del coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde

La coordinadora autonómica de Podemos en Extremadura, Irene de Miguel, ha afirmado que se le hace "difícil de entender" que no se cuente en Sumar con la ministra de Igualdad, Irene Montero, y que sin "respeto" y "generosidad" la unidad en la izquierda nacerá "muy tocada".

Así lo ha trasladado en un mensaje en Twitter en el que también reivindica que el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, debe formar parte de las listas electorales para las elecciones generales del 23J.

"Los grandes retos que tenemos por delante son la emergencia climática y la igualdad por eso se me hace más difícil de entender que no se cuente con referentes como Irene Montero y Uralde. La unidad se debe construir con generosidad y respeto si no va a nacer muy tocada", ha reflexionado en las redes sociales.

De Miguel fue una de las dirigentes territoriales del partido morado que se significó, ante del registro de la coalición para los comicios generales, para expresar su apoyo a la confluencia entre Sumar y Podemos. Es más, instó a "dar un paso a un lado" a los que no quisieran la unidad y dejar el camino a los que sí creen en ella.

En el caso de Alianza Verde, la formación ecologista de Unidas Podemos remarcó el viernes que había firmado la coalición y continuaba negociando su papel dentro de la confluencia entre una quincena de partidos progresistas.

Según los puestos designados por Sumar a Podemos, el cabeza de lista por Álava será el hasta ahora diputado para el diputado en la última legislatura Roberto Uriarte.

Precisamente, Uralde concurrió precisamente como cabeza de lista por esta circunscripción en los dos últimos comicios generales.