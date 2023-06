23J.- Irene Montero agradece a Rufián su apoyo tras el artículo criticando su exclusión de las listas de Sumar

Echenique también le da las gracias

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dado las gracias al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, tras escribir éste un artículo en el que criticaba su exclusión de las listas electorales de Sumar.

"Gracias Gabriel. Muy orgullosa de las alianzas plurinacionales y feministas que hemos construido, y que siguen siendo fundamentales para conquistar derechos", ha trasladado en Twitter a otro mensaje previo de Rufián en el que compartía su publicación.

También ha mostrado su agradecimiento al dirigente de ERC el actual portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, quien tampoco repetirá como candidato y ayer criticó tanto los vetos "con nombres y apellidos", como los "indirectos". "Gracias Gabriel por pensar esto y por escribirlo. Me has emocionado", ha expresado en las redes sociales.

El portavoz de ERC ha censurado la exclusión de la ministra de Igualdad en la candidatura que abanderará la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para proclamar que no se puede frenar a la derecha y ultraderecha siendo una izquierda de "mentira".

Así lo ha indicado en una tribuna publicada en el diario 'Publico', titulada 'No la han vetado, la han vendido', y en el que asegura que con su ausencia en el Congreso la próxima legislatura "ganan los fascistas que la insultaron frente a su casa durante meses", además de sentenciar que "duele más la deslealtad que la lucha".

"A Irene Montero no la han vetado, a Irene Montero la han vendido. La han vendido por la promesa de una salvación que no llegará. Y nadie como el independentismo vasco y catalán lo sabe. No hay plató, editorial, financiación, ayuda o tertulia a favor que valga vender a tu gente", ha lanzado Rufián.