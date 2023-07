23J.- Héctor Gómez, sobre que se deje gobernar al PP: "La única hipótesis que baraja el PSOE es ganar las elecciones"

El ministro de Industria, Turismo y Comercio y cabeza de lista del PSOE por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife, Héctor Gómez, ha obviado este lunes el nuevo anuncio del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que llamará al PSOE para que le deje gobernar si obtiene un resultado holgado en las Elecciones Generales.

"La única hipótesis que baraja el PSOE es ganar las elecciones y seguir gobernando con medidas progresistas como hemos hecho estos cinco años", ha señalado a los periodistas a la salida de una reunión con representantes de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.

Feijóo ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de querer gobernar "perdiendo" las elecciones del 23 de julio y ha asegurado que si él gana las generales con un resultado "suficientemente claro" llamará al PSOE para que le deje gobernar.

"El PSOE lo que pretende es gobernar contra el que gane y no dejar gobernar al que gane. Y para eso necesita todo el arco parlamentario. Si nosotros sacamos un resultado suficientemente claro y determinante, yo llamaré a la puerta al PSOE para que me deje gobernar", ha declarado Feijóo en TVE, aludiendo así a que no quiere depender de Vox.