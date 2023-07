23J.- Feijóo ve "muy cansino" que PSOE y Sumar le ataquen de nuevo por su foto con Dorado y no le preocupa: "Allá ellos"

Dice que ha dado todas las explicaciones en el Parlamento gallego y que cuando se hizo esa foto no pesaba ninguna acusación sobre Dorado

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que no le preocupa que PSOE y Sumar le ataquen en sus "quintas elecciones" con la foto que se hizo en 1995 con el narcotraficante Marcial Dorado, sobre quien no pesaba "ninguna acusación" en aquel momento, según ha dicho. Tras subrayar que ha dado explicaciones en el Parlamento gallego, ha recalcado que es "muy cansino".

"Volver otra vez con este asunto, allá ellos. Como se puede imaginar, si llevo 30 años conviviendo con esto, no me voy a preocupar por los tres días de campaña que quedan ni me preocuparé en el futuro", ha declarado Feijóo en una entrevista en La Sexta, que ha recogido Europa Press.

Al ser preguntado si no acude al debate de esta noche en RTVE por miedo a dar explicaciones sobre su relación con Dorado como sostienen algunos rivales, Feijóo ha replicado que lleva "toda" su carrera política con este asunto.

"La primera vez que el PSOE me amenazó con este asunto fue en mi primera campaña electoral gallega del año 2009. Vino después la del 12, después la del 16, vino después hace el 20 y ahora parece ser que otra vez vuelen y estamos en el año 23", ha explicado.

En este sentido, ha indicado que "todas las explicaciones de lo que ha ocurrido y de esas fotos de hace 30 años" las ha dado "en el Parlamento gallego". "Y comprenderá usted que esto es muy cansino. Se lo digo desde la más absoluta cordialidad, pero en fin, si es lo que tienen...", ha apostillado.

"AHORA ES MÁS FÁCIL SABER COSAS PORQUE HAY INTERNET"

Preguntado entonces si sabía que era o no un narco cuando se hizo esa foto, el presidente del PP ha respondido que "evidentemente no" y ha añadido que en "aquel momento no tenía ninguna acusación por ello".

"Ahora es más fácil saber cosas, porque hay Internet, porque hay Google. En aquel momento no", ha recalcado, para insistir en que cuando le conoció no tenía "ninguna causa" en relación con el narcotráfico.

Dicho esto, Feijóo ha reiterado que lleva toda su vida política con este tema y ha añadido que las cuatro elecciones anteriores las ganó en Galicia con mayoría absoluta. Por eso, ha indicado que no le "preocupa" este tema porque "todas las explicaciones las he dado" y "los gallegos conocen bien lo que pasó y conocen muy bien Galicia". "Y todas las veces que me presenté me dieron su mayoritaria confianza", ha finalizado.