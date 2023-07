23J.- Feijóo dice no tener "nada que ver con Vox" y que si se une el voto en el PP pueden tener "una mayoría potente"

Asegura que más de 150 escaños sería "un resultado magnífico" y critica que Sánchez reconozca que volverá a pactar con ERC y Bildu

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que él no tiene "nada que ver con Vox" y ha subrayado que si se une el voto de centroderecha en el PP el próximo 23 de julio su partido puede lograr una "mayoría muy potente". Además, ha reconocido que si el PP alcanza los 150 escaños será "un resultado extraordinario" y ha añadido que no se "resigna a conseguir un resultado magnífico" que, aunque es "difícil", no es "imposible".

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha asegurado que "todo parece indicar" que el PP va a sacar más escaños que el PSOE, cuyo candidato, Pedro Sánchez, "no se compromete a dejar" ganar al PP si gana los comicios.

Preguntado si cree que va a poder gobernar, Feijóo ha respondido afirmativamente y ha apelado al voto útil al PP, ya que, según ha subrayado solo la papeleta de su formación "garantiza un cambio político en España". RECRIMINA A SÁNCHEZ QUE VUELVA A PACTAR CON BILDU Y ERC

Feijóo ha criticado que Sánchez haya reconocido este lunes que pactará con Bildu y ERC. "¿No nos decía que no había pactado con ellos, sino que solo había coincidido en las votaciones?", se ha preguntado, para subrayar que él "no concibe la Presidencia de un Gobierno pactada con aquellos que quieren irse de España".

Ante el hecho de que el PP haya llegado a 140 acuerdos con Vox tras las municipales y autonómicas del 28 de mayo, Feijóo ha indicado que han llegado a acuerdos con el partido de Santiago Abascal para "para intentar conformar un gobierno municipal con estabilidad".

"Ahora bien, Vox ha pactado con el PSOE y con Podemos para que el PP no gobierne en Cantabria y para que el PP no gobierne en Murcia", ha manifestado, para destacar que el PP ha "dado al Partido Socialista a cambio de nada" la alcaldía de Barcelona y de Vitoria.

"¿QUÉ HARÍA EL SEÑOR SÁNCHEZ SIN VOX? SE QUEDARÍA SIN CAMPAÑA"

Preguntado por las declaraciones de Pedro Sánchez asemejando a PP y Vox, Feijóo ha respondido: "¿Qué haría el señor Sánchez sin Vox? Bueno, se quedaría sin campaña electoral porque usted me pregunta sobre Vox, y yo no tengo nada que ver con Vox".

Es más, ha dicho que en muchas provincias donde se eligen cuatro diputados, hay votos de Vox que se perderán porque no logrará escaño en esas plazas. "Es evidente que entre el PSOE y el Vox hay muchas diferencias, pero hay algunos intereses coincidentes. El PSOE quiere que el PP saque menos diputados y Vox también", ha enfatizado.

El líder del PP ha insistido en que si concentran el voto "habría una mayoría absoluta del centro derecha español" pero si se "rompe ese voto", hay "riesgo de que no se sume y que volvamos al sanchismo", "ahora mucho más debilitado" por las exigencias de ERC y Bildu.

CONCENTRAR EL VOTO EN PROVINCIAS QUE REPARTEN CUATRO ESCAÑOS

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tras insistir en que el PP no tiene "nada que ver" con Vox, ha reconocido que el "problema principal" que tienen en este momento es que "en las provincias donde se juegan" cuatro escaños, se concentre en su partido el voto de centroderecha de los que no quieren que "repita Sánchez". "Eso es voto útil, eso es cambio", ha abundado.

Feijóo ha asegurado que hay posibilidad de un Gobierno "fuerte, sin coalición" y ha criticado las coaliciones con los "extremos" porque "no son lo mejor para este país", en un momento en que hay que "hacer reformas y salir del empantanamiento económico" que hay.

Aunque ha admitido que es "más difícil" que en Andalucía conseguir una mayoría absoluta, ha señalado que si se concentra el voto en el PP se puede conseguir "una mayoría muy potente". Preguntado entonces qué sería una mayoría suficiente para gobernar en solitario, ha reconocido que si el PP está "en el entorno de 150 escaños en un resultado extraordinario".

"Todo lo que sea subir de ahí es un resultado magnífico y yo no me resigno a conseguir un resultado magnífico. Sé que es difícil, lo cuál no significa que sea posible", ha declarado, para defender la necesidad de buscar "otra vez" consensos y pactos de Estado por su objetivo "no es el poder por el poder".

Ante el hecho de que los sondeos coincidan en que necesitará a Vox, Feijóo ha aludido a la "doble moral" del PSOE por criticar que Vox esté en el Gobierno pero luego no esté dispuesto a "impedir" que el partido de Abascal entre en el Gobierno.