23J.- Feijóo dice que sorprende que Sánchez dedique "cuatro días" a preparar el cara a cara y dice que él no insultará

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que los españoles están "muy sorprendidos" de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dedique "cuatro días" a preparar el 'cara a cara' que mantendrán el 10 de julio en Atresmedia y ha subrayado que no acudirá a ese debate a insultar.

"Yo no he venido a insultar a Pedro Sánchez, yo he venido a ganarle. Y por consiguiente intentaré estar a la altura de lo que me piden los españoles. Voy a hablar para los ciudadanos, no para el señor Sánchez, que es un candidato a la presidencia del Gobierno", ha declarado Feijóo en un desayuno en la Tribuna Andalucía de Nueva Economía Fórum en Sevilla.

A renglón seguido, ha asegurado que los españoles están "muy sorprendidos" ante el hecho de que el presidente del Gobierno, que es en este momento además, "presidente de turno de la Unión Europea", "dedique cuatro días a preparar el debate".

Según ha añadido, se trata de "la misma persona que hace tantas cosas en tan poco tiempo" y ahora" necesita cuatro días para preparar el debate". "Bueno, pues será que no tiene facilidad para explicar lo inexplicable", ha señalado, para añadir que dirá a los españoles en ese debate que España "necesita un presidente mejor".

"NO SOY PERFECTO NI LO PRETENDO"

Feijóo ha afirmado que Pedro Sánchez se ha dedicado estos cuatro años a hacer "lo contrario" de lo que prometió. "Y aún se pregunta por qué ha perdido", ha exclamado, para añadir que si él llega a Moncloa la mentira está "absolutamente fuera de su Gobierno".

"Yo no soy perfecto ni lo pretendo. Soy una persona normal", ha resaltado, para añadir que él no se compromete a ser "infalible" sino que a lo que se compromete es a "no mentir" a los españoles como, a su entender, ha hecho el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.

