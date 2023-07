23J.- Feijóo dice que si gana desvelará que pactó Sánchez con Bruselas en fondos europeos y peajes: "Se sabrá la verdad"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que si gobierna tras las elecciones europeas desvelará los compromisos asumidos por el Gobierno de Pedro Sánchez con Bruselas, como el relativo a la imposición de peajes en autovías para recibir fondos europeos.

"Se sabrá toda la verdad. ¿Sabéis por qué? Porque la voy a contar. Voy a contar todos los compromisos firmados y aquellos comprometidos para cobrar los fondos europeos", ha proclamado Feijóo en un mitin en Guadalajara junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el número uno al Congreso por la provincia, Antonio Román.

El candidato del PP ha denunciado las "mentiras" del Gobierno y Sánchez, citando expresamente lo ocurrido con los peajes en autovías, que considera "una broma" porque ahora "intenta mentir a los españoles, a los europeos o a todos" cuando se han "mandado tres documentos a Bruselas comprometiéndose a poner peaje en todas las autovías de España para poder cobrar los fondos".

"Y ahora dice que el compromiso que asumió delante de las autoridades europeas es mentira", para decir que "toma por tontos" a todos, incluida la Comisión Europea. Dicho esto, se ha preguntado qué ocurre si les piden "los fondos que han desembolsado". "Creo que nunca lo sabremos con este Gobierno, pero se sabrá en la próxima legislatura. Se sabrá toda la verdad", ha garantizado.

DICE QUE SÁNCHEZ SOLO BUSCA QUE EL PP NO PUEDA GOBERNAR

Feijóo ha asegurado que la cita con las urnas del 23J "no son unas elecciones más" sino que se trata de que vuelvan "otra vez a la senda del acuerdo" o que sigan "dividiendo el país", o que "las mayorías vuelvan a manejar la dirección de España o que estén sometidas a las minorías".

"Lo del domingo es volver a la Constitución o salirnos definitivamente de ella. Lo del domingo es que los dirigentes que se mofan del presidente del Gobierno, el señor Otegi y el señor Rufián, sigan mandando en España o, por el contrario, los españoles cojamos el control de una gran nave de 47 millones de pasajeros que es España", ha enfatizado.

Tras asegurar que al "sanchismo se le está haciendo larga la campaña", el candidato 'popular' ha admitido ante los asistentes que están "cerca de la mayoría" pero no la tienen aún y "cada voto puede ser determinante para tener un diputado". "No vamos a dar una bola por perdida, ni una", ha proclamado, para añadir que provincias como Guadalajara que reparten varios escaños son "clave".

Como viene repitiendo estos días en sus actos electorales, Feijóo ha afirmado que el PSOE de Pedro Sánchez quiere "gobernar perdiendo" las generales del 23 de julio. "Lo único que busca no es ganar, es que el PP después de ganar no pueda gobernar", ha manifestado, para recalcar que a España no se la había sometido antes a este "desprecio".

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))