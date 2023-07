23J.- Feijóo anima en un vídeo a votar por correo si no se puede ir presencial: "Si no vas, él se queda"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha difundido en redes sociales un vídeo en el que anima a acudir a votar por correo si no se puede ir presencial el próximo 23 de julio. "Si no vas, él se queda", proclama en la cinta, en alusión a Pedro Sánchez.

Feijóo arranca este vídeo, de poco más de un minuto de duración preguntando a los ciudadanos: "Hola, ¿estás harto del sanchismo? ¿Verdad? Si. Ya sé que has ido a votar el 28 de mayo y has votado cambio. Pero eso no llega", asegura.

En este sentido, explica que Pedro Sánchez ha convocado elecciones el 23 de julio, "en medio del verano, con 40 grados y millones de personas de vacaciones", a ver si pasan "de votar y sigue otros cuatro añitos más". "Así que ya sabes, si no vas él, se queda. Imagínate otros cuatro años más, como para no arrepentirse", exclama.

"NO TE LA JUEGUES"

Sin embargo, el presidente del PP subraya que los ciudadanos pueden "dejar los deberes hechos" y recuerda que aún tienen hasta el 13 de julio para pedir el voto por correo.

"Es fácil, te acercas a una oficina de correos, solicitas tu voto y te lo mandan a la dirección que les digas. También puedes hacerlo por internet. Luego solo tienes que meter tu papeleta en el sobre, llevarlo de nuevo a la oficina y disfrutar del cambio y de un verano azul", explica en la cinta.

Feijóo insiste en pedir a los ciudadanos que acudan a votar. "Si crees que no vas a estar o vas a tener dificultades para votar el 23 de julio, no te la juegues. Vota ya. Es el momento de votar , es el momento del cambio", finaliza.