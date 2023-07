23J.- Espinosa de los Monteros pide que "no se caiga" en "la trampa del voto útil" si "se quiere un cambio real"

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha pedido este viernes en Punta Umbría (Huelva) a "todos los onubenses que desean un cambio real" que "no caigan en la trampa, que puede ser muy peligrosa, del llamado voto útil" y, "en su lugar, voten a Vox este 23 de julio".

Antes de mantener un encuentro con afiliados y simpatizantes en Punta Umbría, y acompañado por los candidatos de las listas al Congreso y al Senado por Huelva, encabezadas por Tomás Fernández y Rafael Segovia, respectivamente, Espinosa de los Monteros ha apelado al "voto seguro".

"En un lugar como Huelva, que tiene industria química, industria de refinería, que tiene pesca, turismo y un enorme potencial, es especialmente importante que pongamos en práctica las políticas de sentido común, que reduzcamos primero el tamaño de la industria del Estado para después poder reducir los impuestos a los españoles sin generar déficit y acumularlo en forma de deuda", ha manifestado.

Espinosa de los Monteros ha afirmado que Vox es "el único partido que va a hacer esto sin complejos ni vergüenza" y ha incidido en "la importancia de mantener el diputado de Vox por Huelva", toda vez que ha advertido que, aunque "no cree que ocurrirá", si finalmente en una provincia como Huelva, con cinco diputados, "se produjera una concentración del voto en manos de un partido distinto" y Vox" perdiese" la tercera plaza, "podría darse la paradoja de que perdiéramos el diputado que tenemos y se lo acabáramos entregando a la izquierda, dificultando aún más la creación de un Gobierno de cambio el 23J".

Por lo tanto, el portavoz de Vox en el Congreso ha señalado que "es especialmente importante que el voto del cambio se concentre en Vox para garantizar ese cambio que es necesario y que no es solo de políticos o de personas, sino de políticas y de ideas". "Por eso, el 23J el voto fundamental es el voto a Vox", ha insistido.

Espinosa de los Monteros también ha dicho que "no sirve de nada sacar a Pedro Sánchez del Gobierno, si detrás quedan sus políticas. Por eso, le decimos al PP que quizá la mejor manera de hacerlo no es estar constantemente ofreciéndole pactos. No entendemos la política del PP de ofrecerle acuerdos a Pedro Sánchez si el propósito fundamental es echar a Pedro Sánchez".

Espinosa de los Monteros ha aseverado que "quedan nueve días para lograr el propósito fundamental de esta campaña, que es echar a Pedro Sánchez, pero también de echar a las políticas de Pedro Sánchez, las políticas del socialismo".

En este sentido, ha concluido que "el voto seguro, una vez más, es el voto a Vox", y ha asegurado que Vox "no le va a ofrecer absolutamente nada a Pedro Sánchez más que la puerta de salida".