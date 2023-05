23J.- Edmundo Bal censura la decisión de Ciudadanos no presentarse a las generales: "Qué vergüenza más grande"

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha puesto de manifiesto su discrepancia con la decisión de su partido de no presentarse a las elecciones generales de próximo 23 de julio. "Qué vergüenza más grande", ha dicho.

Bal, que perdió las primarias en Ciudadanos frente a la lista que encabezaban Patricia Guasp y Adrián Vázquez y que amadrinaba Inés Arrimadas, ha llamado la atención sobre el hecho de que la retirada de Ciudadanos haya sido elogiada por el PP. "Pues creo que está ya todo dicho", ha comentado en un mensaje de Twitter recogido por Europa Press.

En concreto, cita un mensaje de Fran Hervías, el ex responsable de Organización de Cs con Albert Rivera, que se pasó al PP y desde ahí atrajo a numerosos cargos del partido naranja: "La dirección de mi partido de acuerdo con Hervías. No voy a decir nada aún pero no me pienso callar ante este atropello --ha escrito--. Qué vergüenza más grande siento ahora mismo".