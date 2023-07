23J.- Díaz reconoce que la negociación con Junts será "difícil" y señala que el límite es "el marco constitucional"

La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, confía en "convencer" a Junts para lograr mantener el "gobierno progresista", pese a que reconoce que será una negociación "difícil", y ha señalado que los límites para el diálogo son "el marco constitucional, la legalidad vigente y el marco democrático".

"Lo peor que le podría pasar a España es tener un Gobierno con (el líder de Vox, Santiago) Abascal de vicepresidente. Lo peor que le habría pasado a Cataluña es justamente ese Gobierno", ha asegurado este domingo en una entrevista en 'La Voz de Galicia', recogida por Europa Press.

Díaz ha reiterado que no tiene "duda" de que seguirá habiendo un gobierno de coalición. "Las elecciones dejaron claro dos cosas: se validaron las políticas del Gobierno progresista y la ciudadanía de nuestro país quiere seguir avanzando. Tenemos un país que quiere más democracia y más derechos. Sí, habrá gobierno de coalición", ha afirmado.

De cara a una reunión con Junts, Díaz ha indicado que las partes saben que "los límites son el marco constitucional, la legalidad vigente y el marco democrático", y ha recalcado que en democracia "hay que poder hablar de todo".

"Los resultados de las fuerzas independentistas fueron los que fueron. Para que salgan los acuerdos tiene que haber confianza, respetabilidad y mucha discreción, pero las partes deben tener la posibilidad de hablar de lo que estimen oportuno. Es una negociación muy compleja, pero lo vamos a conseguir", ha apostillado.

Asimismo, la líder de Sumar confiesa que ya está trabajando con el presidente del Ejecutivo en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, la composición del Gobierno, cuyo deseo es que sea "moderna" y se "acomode" a las necesidades del primer cuarto de siglo 21. "Hemos demostrado que nuestro país derrotó a la barbarie", ha subrayado.

En relación a su papel en un futuro Gobierno, Yolanda Díaz dice que no le compete a ella tomar la decisión de ser vicepresidenta y que todo se resolverá en una negociación. "Sumar va a tener un juego importante, pero esta conversación tengo que tenerla y ya estoy en ello con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", ha comentado.

FEIJÓO "ESTÁ SOLO"

Preguntada acerca del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, Díaz ha dicho que "ha fracasado". "Su liderazgo se apaga, en España y en Galicia", ha expresado.

"Su propuesta política fracasó, su campaña fue errática, sus mentiras permanentes le castigaron, desmovilizó a la derecha. Feijóo no puede gobernar, está solo, no tiene nadie con quién hablar. Esto en política es no tener futuro", ha concluido.