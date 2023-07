23J.- Díaz censura al PP por dudar del voto por correo cuando es "experto en manipulación" del sufragio en Galicia

Ante las críticas de CCOO sobre la situación de Correos, responde que fue el PP el que aplicó los "mayores recortes" en la empresa

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha tildado de "grave" que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuestione el voto por correo y ha acusado precisamente a los populares de ser "expertos" en "manipulación" del sufragio con el 'carretaxe' en Galicia, que ella misma ha denunciado.

Además y en relación con las críticas de sindicatos como CCOO ante la situación límite en Correos, ha respondido que precisamente el PP ha sido el responsables de los mayores "recortes" y "declive" en Correos, precisamente desde que Feijóo estuvo al frente de la entidad postal.

Así, ha comentado que el representante de este sindicato en Correos, Regino Martín, que tiene una larga trayectoria en la sociedad y "conoce bien" que el "deterioro" de Correos se arrastra desde hace "mucho tiempo por deficientes gestiones del PP" y que las contrataciones de refuerzo ya se están realizando.

En una entrevista en 'Antena 3', recogidas por Europa Press, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía dado que el voto por correo está garantizado y ha exigido al líder del PP que respete a las instituciones. Es más, ha zanjado que generar "alarma" como "estrategia electoral" no funciona y es una obligación "cuidar la democracia".

DENUNCIA "AUTÉNTICOS FRAUDES" DEL PP

Sobre todo, ha insistido, que es precisamente el PP el que tiene "un problema con los voto y el 'carretaxe' (que alude a llevar a votar a ancianos y personas discapacitadas con una papeleta seleccionada), con "sacas de votos" y traer sufragio del exterior con "auténticos "fraudes".

"Yo lo he visto y he interpuesto una denuncia en mi comunidad autónoma, en Galicia, en Lugo porque votaban personas con discapacidades, con certificados de no poder votar. Esto se llama PP y por tanto cuidado con lo que está haciendo el señor Feijóo", ha lanzado.

También ha demandado al dirigente del PP que "respete" a los trabajadores de Correos, a los que traslada su solidaridad con los casi 50.000 empleados, porque se están "dejando la piel" para cumplir su cometido y a los que se les va a abonar las "horas extra".

"Los jefes (de Correos) no reparten las documentaciones", ha señalado para remarcar que ella está a favor de que profesionales de reconocido prestigio estén al frente de entidades públicas, para desdeñar que cuando Feijóo presidió correos era un "político, al igual que lo es ahora".

Finalmente, Díaz ha insistido en que el sufragio por correo se va a realidad con normalidad, que mucha gente ya lo ha recibido, y solicita calma