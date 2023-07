23J.- CCOO y UGT no ven "ninguna excusa" para no seguir dando la confianza al "gobierno progresista" del PSOE

Los sindicatos UGT y CCOO, tras una reunión con candidatos del PSOE, han pedido a la clase trabajadora que el próximo domingo en las urnas "devuelva la confianza hacia el Gobierno progresista, porque no hay ningún ciudadano que no tenga ni una sola excusa para no apoyarle en la conquista de derechos".

"No hay trabajador ni hay autónomo que no tenga conciencia de agradecer al Gobierno progresista lo que ha hecho", ha afirmado Antonio Pavón, secretario general de UGT, según ha indicado en una nota el PSOE, cuyos candidatos Juan Carlos Ruiz Boix, Jose Ramón Ortega y Jaime Armario, han mantenido un encuentro con los representantes sindicales.

Por su parte, el secretario general del PSOE y candidato al Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, ha destacado el "compromiso" del Gobierno de Pedro Sánchez con la provincia de Cádiz "hasta el último minuto", hasta el último Consejo de Ministros celebrado donde ha aprobado 80 millones de euros para la nueva terminal de contenedores del Puerto de Cádiz y la segunda fase del túnel de acceso, así como 24,5 millones de euros destinados a la remodelación del enlace de la autovía del Sur A-4 con la SE-20.

Para seguir avanzando en cuestiones esenciales para la provincia como es que "los astilleros estén cortando chapa para un horizonte de diez años en la Bahía", ha pedido el respaldo Ruiz Boix hacia el PSOE, afeando que "sindicatos de baja representación, alentados por otras fuerzas políticas, quieran manchar la imagen positiva del empleo en la provincia de Cádiz, la profesionalidad, dedicación y sacrificio de miles de familias que trabajan para que sea valorado su trabajo como sucede con los contratistas que es extraordinariamente positiva la valoración".

A su juicio, los astilleros de la Bahía "son fiables en el trabajo que desarrollan de manera histórica y ahora desde la investigación y la innovación hasta convertirla en la una industria naval de las más avanzadas del mundo". Por ello, ha mostrado su "solidaridad antes aquellos empleados que han perdido alguna actividad laboral en los últimos días, con el deseo de que se recuperen y regresen los barcos cuanto antes".

Además, el dirigente socialista ha vaticinado mejores cifras del paro en julio y también datos de la EPA más positivos y ha concluido recordando que Pedro Sánchez "ha cumplido el compromiso que manifestó en un mitin en 2019 en Cádiz, al lograr más carga de trabajo para el sector naval y aeroespacial y reducir la lista de paro, en un diálogo y consenso permanente con los sindicatos y agentes económicos".

Por su parte, Pavón ha ofrecido argumentos para "avalar" al Gobierno como la subida de las pensiones, advirtiendo de que "si hubiésemos seguido la senda del PP de subir el 0,25 por ciento, habríamos necesitado 34 años para alcanzar la cuota actual de su pensión". "Hablamos de las mujeres, de la igualdad de la brecha salarial, planes de igualdad, negociación colectiva, la reforma laboral, una batería de medidas que han favorecido la convivencia y la cohesión territorial proque en este país cabemos todos", ha explicado.

Los representantes de las dos centrales sindicales, a los que se ha sumado Ruiz Boix, han rechazado las críticas al servicio de Correos y han realizado un reconocimiento a los empleados de la empresa pública que han trabajado duro para asegurar que cada ciudadano que lo ha solicitado pueda ejercer su derecho al voto, como así ratifican los datos. "No podemos poner en duda los servicios públicos, nos jugamos la calidad y garantía de un sistema democrático", han dicho.

Inmaculada Ortega se ha dirigido a "los trabajadores que se puedan sentir frustrados, que quieran aspirar a corregir problemas de esta sociedad pero, sin lugar a dudas, eso no lo van a encontrar en ese refugio, el refugio tiene que ser el del modelo social europeo, de la democracia, de la Constitución que recoge claramente hacia donde tenemos que ir, en el respeto hacia el otro y atraer políticas de progreso en los derechos de los trabajadores".

"Para nosotros han sido positivos estos cinco años porque hemos construido sobre el dialogo social, pero queremos hablar de Cádiz donde le pedimos al Gobierno que algunos de los grandes proyectos de innovación que se están planteando puedan aterrizar en la provincia", ha reclamado.