23J.- Bravo traslada a los empresarios que el PP garantiza "la simplificación de trabas administrativas"

El candidato número uno del PP de Sevilla al Congreso de los Diputados, Juan Bravo, ha asegurado este miércoles que, con un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo, aspirante popular a la Presidencia del Gobierno, "se asegura la simplificación de trabas administrativas y burocráticas para facilitar la actividad empresarial".

Así lo ha señalado Juan Bravo en el marco de una visita que el candidato ha realizado a la empresa alcalareña De Ruy Perfumes, en la que ha estado acompañado por el candidato número uno al Senado del PP por Sevilla, Juan Ávila, alcalde además del municipio de Carmona. Además, posteriormente, Bravo también ha visitado la fábrica de Jamones Ibéricos Benito, en Arahal.

El candidato popular ha destacado "el orgullo que supone empresas como estas que demuestran, por su nivel de desarrollo e innovación, que son un competidor fuerte a nivel nacional e internacional".

En este sentido, ha mostrado su agradecimiento a "empresarios, autónomos y emprendedores que, con su esfuerzo diario, pagando impuestos o creando empleo generan una actividad económica vital para España y que son, sin duda, una referencia de lo que es Andalucía y del potencial económico e industrial de nuestra comunidad autónoma".

De la misma forma, Juan Bravo ha destacado "lo importante que es tener empresas, autónomos y emprendedores puesto que, con sus cotizaciones, con sus impuestos, contribuyen también al pago de las pensiones".

En este marco, Bravo ha replicado a las críticas del PSOE, que acusa al PP de no haber apoyado la revalorización de las pensiones, tras aprobar en marzo el Congreso la reforma de pensiones con el apoyo del Gobierno ERC, PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, Compromís, PRC, Teruel Existe y Más País; el voto contrario de PP, Cs, Foro Asturias, la CUP y el BNG y la abstención de Vox y los independentistas de Junts y EH Bildu.

Ante ello, ha avisado de que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, presidente entre 2004 y 2011, "congeló las pensiones" y el actual ministro socialista del ramo, José Luis Escrivá, "planteó la posible rebaja de las pensiones" en la citada reforma del sistema promovida hace meses para "subirlas" según los socialistas. "Por eso votamos en contra, planteó la posible rebaja de las pensiones", ha asegurado.

Bravo ha asegurado, al respecto, que "mientras gobierne el PP, las pensiones se revalorizarán al IPC". "No tengo ninguna duda, no hubo dudas cuando el Gobierno de Rajoy, no hubo dudas cuando el Gobierno Aznar, Europa lo tuvo claro y esa es la seguridad absoluta que le damos al conjunto de los pensionistas", ha zanjado.

Para finalizar, Juan Bravo ha querido dejar claro que "gracias a los empresarios, los autónomos, a emprendedores y a todos los trabajadores que componen la empresa porque con su esfuerzo hacemos país, hacemos comunidad autónoma y sobre todo aseguramos el futuro de las próximas generaciones".