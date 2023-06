23J.- Bolaños dice que "se nota mucho el miedo" de Feijóo a debatir con Sánchez: "No puede evitar los temblores"

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, considera que las nuevas condiciones que ha puesto el PP para organizar un debate 'cara a cara' para las elecciones del 23 de julio demuestran que "se nota mucho el miedo" que a su juicio tiene Alberto Núñez Feijóo a debatir con el presidente Pedro Sánchez: "No puede evitar los temblores", sostiene.

En la carta que hace unos días remitió el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el PP decía que aceptaba un 'cara a cara' entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, pero que se abren a que éste sea "a tres" con Yolanda Díaz. El portavoz del comité electoral del PP, Borja Sémper, ha emplazado el lunes al PSOE a negociar.

Bolaños, que este jueves por la tarde ha asistido al acto de imposición de medallas a los expresidentes del Congreso, ha señalado que "se nota mucho el miedo que tiene el señor Feijóo de debatir con Pedro Sánchez". "Es evidente que Feijóo no quiere debatir, no hay ninguna duda --opina--. Yo creo que recuerda los debates que ha tenido con Pedro Sánchez en el Senado y no puede evitar los temblores".

A su juicio, la única "duda" es si Feijóo rechaza el 'cara a cara' "por terror insuperable, porque no tiene proyecto, o si no lo quiere hacer porque quiere ocultar y quiere esconder su proyecto lleno de recortes y de retrocesos en derechos".

A FUEGO LENTO O EN OLLA EXPRÉS, SON PACTOS DE RIESGO

En este sentido, ha evitado hacer comentarios sobre la distinta actitud que muestra el PP hacia Vox sea en la Comunidad Valenciana o en Extremadura.

"Creo que lo importante no es si el pacto entre el PP y Vox se cocina en una olla express a toda velocidad como en la Comunidad Valenciana o a fuego lento como en Extremadura --ha señalado a los periodistas--. Lo importante es el riesgo que suponen esos pactos en cuanto a recorte de derechos y de avances para toda la ciudadanía en general y especialmente para las mujeres. Ese es el riesgo y yo creo que ahí es donde provoca preocupación para los ciudadanos".

Bolaños espera que, a partir del 23 de julio, se haga "un esfuerzo por pensar en lo que nos une, por pensar en lo que es la democracia, donde todos tenemos la posibilidad de hablar, de expresarnos, donde todos podemos vivir con libertad". "Y que eso, desde luego, no se ponga en duda por ninguna fuerza política, ni por ningún discurso", ha remachado.