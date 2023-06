23J.- Alegría insta a Feijóo a aclarar con "normalidad" y "transparencia" sus bienes e ingresos ante el Senado

Ve preocupantes los pactos del PP con Vox pero sobre todo "las políticas a las que se está abrazando el PP con estos pactos"

La ministra de Educación y Formación Profesional, y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha instado este martes al líder del PP y senador por designación autonómica Alberto Núñez Feijóo a aclarar "con normalidad" y "transparencia" sus bienes e ingresos ante el Senado, como le han pedido desde la Cámara Alta.

En declaraciones a los medios a su llegada al Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo para la clausura de la Jornada PROA+ Curso 2022-2023, Alegría se ha referido a la "responsabilidad" de los representantes políticos para explicar "con absoluta transparencia" a la ciudadanía sus bienes y la renta percibida.

"Es algo que tendría que hacer con absoluta naturalidad y normalidad, visto que lleva un año al frente del Partido Popular y siendo senador", ha apuntillado, lamentando que todavía no lo haya hecho efectivo.

En ese sentido, ha apuntado que ante esa ausencia de declaración de Feijóo, el grupo socialista le pidió al presidente del Senado, Ander Gil, que le pusiera en conocimiento al líder del PP que tenía que actualizar su declaración de bienes y rentas, dándole un plazo de una semana.

"Cuando a una pregunta tan sencilla, cuando a un ejercicio tan sencillo como es mostrarle a los ciudadanos cuál es el patrimonio que tienes y, sobre todo, cuál es el sueldo y el sobresueldo que percibes, cuando no lo haces de una forma natural y sencilla y espontánea, a mí me surge una pregunta y es ¿qué estás escondiendo? ¿Acaso estás escondiendo algo? Porque cuando no hay nada que ocultar un ejercicio de transparencia se hace con absoluta tranquilidad", ha argumentado.

En ese sentido, a Pilar Alegría le extraña que "durante este año, habiendo él incluso reconocido que percibía un sobresueldo por parte del Partido Popular, no lo enseñe y no lo muestre con absoluta normalidad y tranquilidad a los ciudadanos".

ACUERDOS LOCALES Y AUTONÓMICOS DE PP Y VOX ¿LO PEOR PARA ESPAÑA?

Preguntada por los pactos locales y autonómicos entre PP y Vox tras las elecciones del 28 de mayo, la portavoz socialista se ha referido a las declaraciones del portavoz del PP, Borja Sémper, en las que apuntaba que lo mejor que le puede pasar a España es que Vox no forme parte del gobierno.

"Si me atengo a esta cuestión, ¿lo que está haciendo el Partido Popular ahora es lo peor para España con esos pactos en los que han llegado en Comunidad Valenciana, en Baleares o en Aragón, lo vamos a ver en Extremadura y lo hemos visto en 52 ayuntamientos", ha remarcado, para añadir que se trata, además, de "52 ayuntamientos donde la lista más votada era el PSOE".

Al respecto, ha ironizado con que la palabra de los 'populares' sobre dejar gobernar a la lista más votada se demuestra que "vale menos que un euro de madera".

Para Pilar Alegría, son preocupante los pactos, "pero sobre todo las políticas a las que se está abrazando el PP con estos pactos", ha dicho, incidiendo en que hay la sensación de que se está retrocediendo 20 años "porque las políticas a las que se está abrazando el Partido Popular son políticas que, como ustedes han podido escuchar y ver, destierran por completo la existencia de la violencia machista; son políticas que desde luego desconocen o apartan también todo el reto que tenemos como país frente al cambio climático".