23J.- Abascal denuncia problemas para el voto correo "de manera voluntaria" y pide "echar el resto" para solucionarlos

El líder de Vox y candidato a las elecciones generales, Santiago Abascal, ha denunciado este martes que el Estado sea tan "ineficaz de manera voluntaria" para garantizar el voto por correo y ha reivindicado la necesidad de "echar el resto" para solucionar los problemas antes de la jornada de votación.

En un Desayuno Informativo organizado por Europa Press, Abascal ha aludido a los ciudadanos a los que Correos no ha podido entregar el voto por no encontrarse en un domicilio, "que igual no votan y que querían votar".

"Un Estado tan eficaz para perseguir a los ciudadanos por la infracción más leve cuando aparcas mal, pero ineficaz de manera voluntaria para hacer que medio millón de españoles puedan ejercer el principal derecho político, que es el derecho al voto", ha denunciado.

El líder de Vox cree que hay que "echar el resto hasta el final" y exigir "todas las medidas necesarias" para que todos los ciudadanos que quieren votar puedan hacerlo, como ampliar los plazos o incluso volver a incluir en el censo a los electores que habían pedido el voto por correo pero no puedan hacerlo y quieran acudir el domingo a los colegios electorales.

Abascal ha subrayado que los sindicatos son los que "han alertado" de que eran "incapces de entregar a tiempo" los sobres con las papeletas. "Estamos hablando de medio millón de español, es suficientemente significativo como para tomar decisiones excepcionales", ha insistido.

En este punto, ha acusado al presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, de haber convocado las elecciones el 23 de julio, en pleno verano, con "soberbia y enfado"; y ahora las alertas de los sindicatos "deben hacer saltar todas las alertas".