19J.-El PSOE señala "la prioridad" de reforzar la Atención Primaria contra "la desatención" de Moreno

El PSOE de Granada ha fijado como "prioridad" el refuerzo de la Atención Primaria en la provincia para acabar con la "desatención y desmantelamiento" de la sanidad pública llevado a cabo por el Gobierno de Moreno Bonilla en los últimos tres años y medio.

El PSOE ha celebrado este sábado un acto a las puertas del Centro de Salud Cartuja de Granada capital, donde ha contado con la presencia de el secretario general del PSC y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Cataluña, Salvador Illa, así como con las candidatas del PSOE de Granada al Parlamento de Andalucía, María Ángeles Prieto y Francisca Santaella, la presidenta del PSOE de Granada, Ana Muñoz, el alcalde de Granada, Paco Cuenca, y el concejal y portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, según una nota de este partido.

Tras llamar a la movilización a la ciudadanía andaluza y granadina, Illa ha subrayado que "hay mucho en juego, como el estilo de hacer política los próximos cuatro años" en el gobierno de la Junta de Andalucía, y ha añadido que "de lo que se trata ahora es de hacer una política que materialice las ideologías, que convierta los valores en cosas concretas".

"No sirven de nada discursos muy apasionados si no son capaces de conseguir que los ideales entren por la puerta de los hogares en forma de empleo, de mayores derechos, de mejores servicios como el sanitario, que se presta en este pionero centro de salud de Cartuja. Un barrio que necesita de estos servicios como ningún otro", ha apostillado.

Ha señalado que el proyecto de Juan Espadas "sitúa en primer lugar a las personas, garantizándole además seguridad sanitaria o jurídica y prosperidad", como ha hecho el Gobierno de España con medidas sociales y económicas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la revalorización de las pensiones, la mejora de las becas o el impulso al Ingreso Mínimo Vital.

La candidata número cuatro del PSOE de Granada al Parlamento de Andalucía, María Ángeles Prieto, ha incidido en la necesidad de revertir la situación "caótica" que padecen los centros de salud y consultorios de la provincia por la falta de personal, "ya de por sí agotado tras hacer frente a la pandemia", y que, incluso, en zonas rurales ha provocado el cierre de estas instalaciones.

Ha señalado que el Gobierno de PP y Cs deja "asignaturas pendientes" como la escasez de recursos humanos, la pérdida de especialidades y falta de profesionales en distintas áreas en los centros hospitalarios de Motril, Baza, Guadix y Loja y el impulso a infraestructuras necesarias y demandadas como el Hospital de Órgiva, que "no solo no han construido, sino que han convertido en un mero centro de salud con especialidades sin área de hospitalización. ¿Acaso las 25.000 personas que viven en la Alpujarra no tienen derecho a tener un centro hospitalario en su zona?".

A eso hay que añadir, distintas actuaciones esperadas en el ámbito de la Atención Primaria como los centros de salud de la Barriada de la Juventud y de Parque Nueva Granada en la capital u otras que "siguen pendientes" en Albolote, Alhendín o Ugíjar, entre otras.

"Necesitamos solucionar este tipo de situaciones y nos vamos a poner manos a la obra desde el primer día que lleguemos al Gobierno de la Junta de Andalucía con Juan Espadas como presidente", ha apostillado.

Ha remarcado que la el PSOE defiende una sanidad pública gratuita, universal y de calidad como la "mayoría de la ciudadanía".

CUENCA: CITA EN PRIMARIA A OCHO O DIEZ DÍAS VISTA

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, ha censurado que la derecha "haya "desmantelado en la capital y en el resto de la provincia la clave esencial del sistema sanitario, que es la Atención Primaria. El PP ha conseguido que en esta ciudad cuando se pide una cita con el médico de cabecera nos la den a ocho o 10 días vista, en el mejor de los casos".

"Andalucía fue una referencia a nivel nacional en Atención Primaria y lamentablemente se ha ido deteriorando. Hay que darle la vuelta a esta realidad votando al PSOE el próximo 19 de junio", ha concluido.