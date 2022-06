19J.-El PSOE se compromete a un Materno-Infantil "nuevo" para Huelva y atención primaria "en menos de dos días"

El número dos de la candidatura del PSOE por Huelva, Enrique Gaviño, ha asegurado este martes que entre los compromisos de los socialistas se encuentran un Hospital Materno-infantil "nuevo y el que reclaman profesionales y ciudadanos" y que "cualquier ciudadano sea atendido en menos de 48 horas por su médico de cabecera".

Así se ha manifestado el socialista durante el reparto de material promocional de la candidatura del PSOE en el barrio de Los Rosales de la capital en el que ha criticado que "en el peor de los momentos de Andalucía, el Gobierno andaluz no se ha esmerado, no se ha lucido, no lo ha hecho bien y no ha cuidado de los andaluces".

En este sentido, en cuanto al Hospital Materno Infantil de Huelva, el socialista ha criticado que los onubenses "vienen sufriendo todos los devaneos que el PP puede hacer", ya que "ahora se instala en un sitio, ahora en otro" y la "última ocurrencia es proyectarlo en las consultas externas del Hospital Juan Ramón Jiménez", toda vez que ha asegurado que "los profesionales del hospital y del Colegio Oficial de Enfermería han emitido comunicados diciendo que eso no puede ser e incluso la sociedad se manifestó reclamando un hospital nuevo".

Por todo ello, Gaviño ha detallado que el PSOE se compromete a "un materno-infantil "moderno, nuevo y tal como estaba planificado con la inversión de 29 millones de euros que se merecen y reclaman los profesionales y la ciudadanía".

Por otro lado, el PSOE apuesta por un Plan de Salud "radical con una inversión fuerte de manera que cualquier ciudadano andaluz pueda ser atendido en menos de dos días por su médico de cabecera", una vez que lo solicite.

Así las cosas, el socialista ha incidido en que en plena pandemia el Partido Popular de Juanma Moreno "ha recortado los sistemas sanitarios de la provincia. En concreto 12 centros de salud y servicios de urgencias fueron cerrados. Perdimos personal sanitario y no fueron atendidas las reclamaciones de medidas ajustadas al Covid-19", por lo que la provincia "ha sufrido constantemente la desgana, la desidia o la falta de importancia que el PP ha dado a la sanidad".

Al respecto, Gaviño ha insistido en que en Huelva "hay una nefasta atención primaria, pero es que la atención hospitalaria ni siquiera es mucho mejor, es peor".

"En Andalucía hay 50.000 personas esperando que se le atienda para una prueba o para una operación y a más de 1.000 personas llevan más de un año esperando para que se le opere de cualquier cosa, datos son insostenibles", ha puntualizado.

Por otro lado, Enrique Gaviño ha subrayado que para los Chares programados "no han dado ni un solo paso para que sean una realidad" y el de Lepe no ha visto ni un solo euro para su remodelación ni por parte de la junta ni por parte del Ayuntamiento de Lepe", mientras que el Gobierno central "en su compromiso, ya está licitando la carretera de acceso".

"Mientras tanto la Junta, en su voracidad privatizadora, se ha gastado 200 millones de euros en el contrato de un hospital privado que está al lado, el Virgen Bella que, además, no presta ni el 50 por ciento de los servicios que se necesitan para los 90.000 habitantes que atiende en la costa", ha abundado.

EDUCACIÓN

Por otra parte, Gaviño se ha referido a la situación de la educación en la provincia, toda vez que ha criticado que el PP en la Junta "ha recortado el número de docentes y ha eliminado 175 líneas en estos tres años; además de colegios enteros como el Tres Carabelas", en definitiva, "la apuesta del PP es la de mantener los conciertos con la educación privada".

"Nuestro compromiso es la de la educación pública gratuita para todos los niños andaluces de cero a tres años. En segundo lugar, vamos a defender la reducción de las ratios, ya que tener menos nacimientos en Andalucía, es una oportunidad de oro para que en cada clase no haya más de 20 escolares y ofrecer una educación de mayor calidad", ha explicado.

Además, Gaviño ha subrayado que en secundaria su partido aboga por una formación profesional que "responda a las necesidades de la provincia en creación de empleo y saber aprovechar esta oportunidad", ya que esta formación "puede ser una de las grandes bazas para que los jóvenes tengan un futuro laboral".

Por último, el PSOE garantiza una "financiación digna" para la universidad, que "no la someta al miedo de desaparecer ni al escarnio de andar pidiendo limosna al Gobierno andaluz para sobrevivir un año más".