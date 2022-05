19J.- Maroto critica "la pasividad e inactitud" de Moreno "para hacer frente a crisis industriales" en Cádiz

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha recordado este viernes, en un encuentro mantenido con la candidatura del PSOE por Cádiz a las elecciones andaluzas, que desde el Gobierno de España "se ha tenido que hacer frente a crisis industriales y lo que ha ofrecido el Gobierno de Juanma Moreno ha sido pasividad, inactitud y una falta de gestión que ha supuesto, sin duda, un perjuicio para esta provincia".

Según ha informado el PSOE en una nota, la ministra ha defendido que "la política industrial es clave y Cádiz tiene una oportunidad única para aprovechar los fondos europeos que están llegando a Andalucía" y que suponen "más de 2.700 millones de euros que, lamentablemente, la falta de gestión del Gobierno del PP no está sabiendo aprovechar".

Por eso, Maroto ha reivindicado "el cambio necesario en la provincia de Cádiz y en Andalucía, un cambio que apuesta por la industria, que ponga en el centro principal el problema que tiene la provincia con el desempleo, que genere oportunidades para los jóvenes, para las mujeres, que garantice el Estado del Bienestar, que mejore la calidad de vida de nuestros mayores y de nuestros niños".

"Está en tus manos que la política industrial esté en el centro de la política económica de un Gobierno como el de Juan Espadas y que va a trabajar por esta provincia, por Andalucía para prosperar, porque las alternativas que tenemos son de la unión del PP con Vox que hace retroceder en derechos y libertades", ha afirmado.

La ministra ha insistido en que "los andaluces tienen una oportunidad histórica para votar el cambio, que viene de la mano del PSOE y de Juan Espadas, un cambio en el que la industria se sitúe en el centro de las políticas importantes para que Cádiz y Andalucía se reindustrialicen".

"Desde el Gobierno de Juanma Moreno lo único que se ha visto ha sido crispación, deslealtad y rechazo a desarrollar capacidades industriales en esta provincia de Cádiz", ha advertido.

Por su parte, la cabeza de lista del PSOE por la provincia, Irene García, se ha sumado a reclamar "un Gobierno que se comprometa con el principal problema que tiene la provincia gaditana, que es el desempleo y que, por tanto, contribuya con oportunidades al asentamiento de empresas, pero sobre todo que sea capaz de ejecutar los presupuestos y, especialmente, el marco que vamos a tener en los próximos años gracias al presidente del Gobierno, que ha sido capaz de captar una ingente cantidad de dinero de Europa para desarrollar proyectos".

"Solo de la mano de Juan Espadas podemos desarrollar una verdadera revolución industrial que apueste por la industria pero, sobre todo, que tenga una mirada sensible y especial a la gente más joven, no solo captando esas inversiones sino ejecutando presupuestos seremos capaces de hacerlo", ha manifestado.

La candidata socialista ha asegurado que, "durante este tiempo, hemos tenido la oportunidad de contar con un Gobierno que solo necesita lealtad, que se implique y no se señale por una ausencia de una Consejería de Industria como la que hemos tenido, que no ha estado en ninguno de los asuntos importantes en materia de empleo que necesita la provincia de Cádiz".

Además, ha recordado que "no los hemos visto en ningún apoyo para que, desde la mano de la parte social y desde los sindicatos, no se cerraran plantas, como no lo hemos visto para apoyar las cantidades millonarias que desde Europa van a permitir que hagamos un desarrollo para nuevas energías, para un nuevo tipo de empleo que permita dar más estabilidad a la gente más joven, no hemos visto al Gobierno de Juanma Moreno defender con ahínco de la mano del Gobierno los intereses de la provincia de Cádiz".

"Es urgente dar una respuesta a la gente que más lo necesita de la mano del Gobierno, con los instrumentos que ya se han puesto en marcha, de la mano de las iniciativas que van a permitir relanzar la industria aeronáutica en la Bahía gaditana, de la mano de las nuevas industrias que vendrán también para que podamos contribuir al crecimiento económico de nuestra tierra y eso solo se consigue si el 19 de junio nos movilizamos y somos muy conscientes de que solo lo haremos si somos muchos, si acudimos con energía, con optimismo y con ilusión creyendo en el futuro esta tierra", ha manifestado.

El secretario general, Juan Carlos Ruiz Boix, ha abundado en que "Cádiz se ha significado siempre por tener un peso industrial, el más relevante del conjunto de Andalucía, y los fondos europeos están permitiendo virar hacia un proceso de descarbonización, en una apuesta clara por la energía renovable por el hidrógeno verde y, en este caso, necesitamos un Gobierno de la Junta de Andalucía que sea capaz de estar en sintonía con el Gobierno, con las exigencias de Europa y permita el crecimiento industrial".

Asimismo, ha defendido esa apuesta del Gobierno frente "a la ausencia que, desgraciadamente, tiene Juanma Moreno" en esta política y, en este sentido, ha apuntado que "en tres años y medio ha conseguido que haya un menor peso industrial de la provincia de Cádiz, en el PIB y, desgraciadamente, no habido ninguna respuesta a la retirada de inversiones industriales en la provincia".

Es preciso por tanto, a su juicio, que haya un Gobierno de Juan Espadas "que permita trabajar en sintonía con el Gobierno para que los fondos europeos se conviertan en una realidad que genere empleo en el conjunto de la provincia de Cádiz, principalmente en el Campo de Gibraltar y en la Bahía de Cádiz, que son las dos zonas industriales principales del conjunto de la provincia".