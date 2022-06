19J.- Javier Fernández y Muñoz invocan el voto de "centralidad y progreso" y el legado municipal de Espadas

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, se ha mostrado convencido de que el PSOE "va ganar las elecciones y Juan Espadas será el próximo presidente de la Junta porque Andalucía se merece un gobierno socialista y un presidente solvente, que recupere la calidad en los servicios públicos".

En el mitin de inicio de campaña electoral, en el centro cívico de La Buhaira, acompañado por el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, las candidatas Adela Castaño y Encarnación Martínez, y el secretario general de JSA de Sevilla, Rubén Manrique, el dirigente provincial socialista ha asegurado que las encuestas "son sólo un entretenimiento, las carga el diablo. Si son negativas para el PSOE, sirven para desmotivarnos". "Pidamos el voto útil de los socialistas de corazón, de los que en 2018 se quedaron en casa y de los votantes que buscan centralidad y progreso".

Javier Fernández ha llamado a "darle la vuelta a las encuestas" en estos 15 días de campaña, "hablando con la gente y recordándoles que muchos compañeros se dejaron la vida por la democracia en este país para que pudiéramos votar, así que hay motivos de sobra para acudir a las urnas". "El voto es lo que marca el futuro de una tierra, vale lo mismo el voto de un jornalero que de un banquero. La democracia es la que nos iguala a todos; eso aún no lo tiene asumido la derecha".

El secretario general del partido ha afirmado que las y los socialistas "estamos orgullosos de nuestras siglas, no las escondemos. Nuestro partido tiene 143 años de historia y seguimos compartiendo los mismos valores. Somos el partido de los trabajadores y trabajadoras, la garantía de la igualdad de oportunidades. Estamos orgullosos de nuestras siglas y de los 37 años de gobiernos socialistas, que han conseguido modernizar nuestra tierra".

Frente a la gestión socialista, estos casi cuatro años de las derechas "sólo han traído retrocesos y un desmantelamiento de los servicios públicos". "Vamos a denunciar la situación caótica de la sanidad pública, con una veintena de centros de salud cerrados y los seguros privados disparados; denunciemos la situación del Hospital del Aljarafe o los recortes en la educación pública y la dependencia", ha apostillado.

Javier Fernández ha pedido al alcalde de Sevilla que "apriete con el Metro". "Que no nos vayan a engañar, el Metro es responsabilidad de la Junta de Andalucía, que aclaren cuándo van a licitar y con qué presupuesto, igual que han hecho en otras provincias andaluzas. El Gobierno central ya ha comprometido la financiación. Los del PP son trileros, van a construir una posverdad con el Metro", ha criticado.

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha asegurado que la gente "está deseosa de ir a votar para echar a las derechas de San Telmo". "No nos arruguemos con las encuestas, ni un paso atrás, porque lo que pretenden es desanimar y que los andaluces no vaya a votar. Quedan 15 días de campaña para darle la vuelta a las encuestas. Cuando los socialistas nos movilizamos, somos imbatibles", ha manifestado.

Antonio Muñoz ha recordado que en 2015 "las encuestas no pronosticaban que Juan Espadas iba a gobernar en Sevilla y lo hizo. Desde entonces, Sevilla ha sido referencia en España en gasto social, en recuperación de la memoria histórica, en políticas de igualdad, en impulso a la cultura, la defensa del colectivo LGTBi o en sostenibilidad. Eso es el PSOE y esas son las credenciales de Juan Espadas, que va a ser el próximo presidente andaluz".

El regidor hispalense ha criticado que la legislatura de Moreno Bonilla "ha sido plana, de balneario; no ha habido cambio alguno, sólo lo han notado los ricos con la bajada de impuestos", ha lamentado. Antonio Muñoz ha denunciado que la "única hoja de servicio de Moreno Bonilla es cerrar 1.100 unidades públicas, miles de sanitarios despedidos, más retrasos en la dependencia y recortes en todo lo social". "La solución nunca es el PP ni la derecha. Lo hemos visto durante la pandemia, con un Gobierno de Moreno Bonilla que se ha puesto de perfil y que ha dejado toda la responsabilidad en manos de los ayuntamientos y del Gobierno central", ha sentenciado.

Por último, la número dos del PSOE de Sevilla a las Elecciones Andaluzas, Adela Castaño, ha tildado de "indolente" a Moreno Bonilla, un presidente que no ha hecho "ninguna ley que mejore la vida de los andaluces".

"El PP no quiere hablar de cumplimiento de su anterior programa electoral, no quiere hablar de los centros de salud que no ha construido ni de la sanidad pública que se ha cargado, igual que la educación pública y la dependencia", ha manifestado. Adela Castaño ha asegurado que la defensa de la memoria histórica "es el orgullo de los socialistas" y ha insistido en que "no podemos permitir que la ultraderecha gobierne en nuestra tierra, porque son herederos de quienes mataron a los que hoy desenterramos en la fosa de Pico Reja".