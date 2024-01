18F.- Vox lamenta que el PP "se haya equivocado de enemigo" en Galicia y se reivindica como voto útil en las elecciones

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha lamentado este lunes que el PP "se haya equivocado de enemigo" para las elecciones de Galicia, previstas para el 18 de febrero, al tiempo que ha recalcado que los votos a su formación son "útiles" para alejar la posibilidad de que la izquierda gobierne la comunidad autónoma.

Vox se reivindica como verdadero voto útil en Galicia alegando que sus potenciales escaños están en juego con el BNG, no con el PP. En consecuencia, según explican, votar a Vox dificulta que el bloque de la izquierda pueda pactar para gobernar y niegan que vaya a dividir a las derechas. El PP, por su parte, está convencido de que Vox no logrará representación en la comunidad autónoma, por lo que pide el voto para que el poder no vaya a la izquierda.

Garriga ha insistido en rueda de prensa desde la sede nacional en que esta estrategia, que asemejan a la seguida por los 'populares' el 23J, es errónea. "No hay mayor voto útil que aquel que aleja un posible gobierno de la extrema izquierda de la mano de los nacionalistas", ha señalado.

Por otro lado, el secretario general de Vox ha arremetido contra el PP por "participar en la gran mentira" para, a su juicio, blanquear al Gobierno a través de pactos, como los alcanzados para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con mediación europea o para modificar el artículo 49 de la Constitución para eliminar el término "disminuido".

Garriga ha advertido de que este martes, con la votación de la Ley de Amnistía en el Congreso, "se consuma el golpe de Estado, la ruptura de la separación de poderes y la voladura del Estado de Derecho y la igualdad de los españoles". Ante ello, ha pedido a los 'populares' "no engañar a los españoles". "No repetir que el PSOE pacta con golpistas y terroristas y luego pactar con ellos", ha abundado.