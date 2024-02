18F.- Feijóo pide al PP evitar el "ruido": "Han llegado a decir que ahora estoy de acuerdo con las amnistías"

Dice que cuanto más bajen PSOE y BNG en los sondeos "más les insidiarán" y que quieren que "alguien dude" de la honestidad del PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes a sus "rivales" políticos de querer "embarrar" la campaña electoral gallega con "ataques a la desesperada", y ha dicho que "han llegado a decir" que él está "ahora de acuerdo con las amnistías y con los indultos". Por eso, ha pedido a los suyos evitar el "ruido" y las "distracciones" para centrarse en revalidar el Gobierno de la Xunta de Galicia.

Así se ha pronunciado Feijóo en un mitin en Marín (Pontevedra) después de la polémica abierta este fin de semana por las informaciones publicadas acerca de que el PP estudió la amnistía durante 24 horas antes de descartarla y que estaría abierto a un indulto condicionado al expresidente catalán Carles Puigdemont si es juzgado, se arrepiente y renuncia a la vía unilateral.

A seis días de la cita con las urnas en Galicia, Feijóo ha afirmado que los "rivales" son "conscientes" de que el PP debe "ir muy bien" y por eso "quieren embarrar" la campaña" electoral. "Si quieren lanzarnos ataques a la desesperada es porque vamos muy bien. Y si quieren hablar del PP y no de Galicia es porque vamos muy bien", ha proclamado en un acto electoral junto a la alcaldesa de Marín, María Ramallo.

Después de que se haya instalado el desconcierto entre muchos cargos del PP por esas informaciones acerca de que Feijóo estudió la amnistía y se abriría a un indulto condicionado a Puigdemont, Feijóo ha hecho un llamamiento a los suyos para evitar el "ruido" interno y no "distraerse" aunque les sigan "insultando" y "atacando".

"Así que os pido ni un segundo de distracción, ni un segundo perdido para dejar de trabajar por Galicia y ni un segundo de ruido. Aspiramos a una gran mayoría el domingo, sí, y tenemos que trabajar al máximo para lograrla", ha demandado a su partido.

"YO NO SOY PEDRO SÁNCHEZ"

Es más, ha dicho que "cuanto más bajen todos los aliados del multipartito" en las encuestas, les "insidiarán más". "Han llegado a decir que ahora que yo estoy de acuerdo con las amnistías y con los indultos. ¿Sabéis por qué? Porque diciendo todo esto a lo mejor consiguen que alguien dude de nuestra honestidad, de nuestra honorabilidad y de lo que hemos hecho durante todos estos años, que es defender el Estado de Derecho y renunciar a cualquier cargo para defender el Estado de Derecho de España", ha proclamado.

En este punto, y ante un auditorio entregado que le gritaba 'presidente, presidente', el líder del PP ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de llevar cinco meses "a martillo intentando colar una amnistía ilegal". "Yo no soy Pedro Sánchez. Yo no acepto la amnistía ni la aceptaré. Yo no acepto los indultos ni los aceptaré", ha aseverado.

Feijóo ha subrayado que el PP lleva "cinco meses diciéndole a la gente que les acompañe en la calle para seguir luchando contra una amnistía" y lo van a seguir haciendo, así como acudiendo a los tribunales españoles y europeos. "Eso es lo que vamos a hacer y eso es, sin duda, lo que les molesta", ha sentenciado.

"NO ACEPTAMOS NI UNA SOLA LECCIÓN DE ÉTICA Y MORAL"

Feijóo ha pronosticado que en esta recta final de campaña los rivales del PP "van a seguir subiendo el tono", "la insidia" y "la infamia". "Y por eso vamos a ir a votar si cabe con más énfasis. Cuanto más insultos, más votos. Cuanto más insidia, más movilización. Cuanta más desesperación, más victoria, la victoria del Partido Popular de Galicia", ha exclamado.

El líder del PP ha llamado a acudir el domingo a las urnas a votar para dar a Galicia "el mejor Gobierno" con Alfonso Rueda, el "más estable", "con más experiencia", "con más gestión" y "con más sensibilidad". A su juicio, Galicia "se juega a tener un Gobierno unido o tener el Gobierno más dividido de la historia".

Tras asegurar que lo único que une a Podemos, Sumar y al PSOE es que al PP le falte un escaño para gobernar, ha rechazado el proyecto separatista del BNG que "envidia" a Bildu y ERC. "Ninguna envidia por la fractura ni por la separación" y "mucho orgullo por la Galicia que sienten y hacen los gallegos", ha agregado.

PIDE A MARLASKA QUE SE MARCHE

Feijóo, que este lunes ha viajado a Barbate (Cádiz) tras la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha, ha dicho que comparte con los guardias civiles con los que se ha reunido hoy en este municipio la petición para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no se siente este martes en el Consejo de Ministros.

En este sentido, ha recalcado que Marlaska "tiene que abandonar el puesto". "Tiene que dimitir él, porque Sánchez que se dedicó la noche de luto a ir a un festival de cine, ese no tiene ninguna legitimidad para cesarle", ha aseverado.

En cuanto a las movilizaciones de agricultores y ganaderos de estos días, Feijóo ha aconsejado al Ejecutivo ir a "los prados, los establos y los bosques" porque "eso es el medioambiente de verdad". "Pues bien, ahora resulta que todos estos son fachas. Todos son ricos. Todos quieren acabar con el planeta. Señores del Gobierno, salgan del jardín de la Moncloa", ha enfatizado.