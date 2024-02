18F.- Abascal rebautiza al PP como "derechita estafadora" por los contactos con Junts para la investidura de Feijóo

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pasado este miércoles a llamar al PP "derechita estafadora", en sustitución del "derechita cobarde" que acuñó en tiempos de Pablo Casado, por los contactos de los 'populares' con Junts antes de la investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Abascal comenzó a definir al PP como "derechita cobarde" en los actos de campaña para las elecciones generales de 2019, para buscar diferenciarse de los 'populares'. Desde entonces, tanto él como el resto de dirigentes de Vox lo utilizan con frecuencia para referirse al PP.

Hasta este miércoles en Ferrol, donde en un mitin para las elecciones gallegas del 18F, Abascal ha rebautizado a los 'populares' como "derechita estafadora", tras conocerse que el PP se reunió con Junts antes de la investidura de Feijóo, valoró la amnistía y planteó un indulto "condicionado" a Carles Puigdemont. Vox ha reprochado al PP su actitud desde que se conocieron los contactos con los independentistas, subrayando que "estafan" y "mienten".

"Estamos hartos de la derechita cobarde que se ha convertido en estafadora", ha señalado Abascal durante su intervención, en alusión al PP, con quien mantiene alianzas en varios gobiernos autonómicos.

En el acto, en el que han intervenido los candidatos de Vox a la Xunta y A Coruña, Álvaro Díaz-Mella y Manuel Flamas, respectivamente, Abascal ha profundizado en sus críticas a Feijóo y Génova, con quienes las relaciones se han enrarecido ante la negativa de los 'populares' a armar una estrategia conjunta para oponerse al Gobierno de Pedro Sánchez y la amnistía a los implicados en el 'procés'.

"Basta de insultos del PP", ha reclamado el líder de Vox, que ha reprochado, entre otras cosas, la petición que les hicieron para que no concurrieran el 18F y las conversaciones con Junts o ERC "a ver qué tal". Eso sí, Abascal matiza que Vox no da crédito a la revelación de ERC de que el PP les planteó un acuerdo para investir a Feijóo. Pero, "a nosotros no nos pillan", ha recalcado.

En este contexto, se ha referido a las acusaciones vertidas por el PP contra Vox de "hacer pinza" con el PSOE contra ellos. Abascal las ha desechado y ha vuelto a poner el foco en la reunión con periodistas de la que salieron las informaciones sobre Junts.

UN TIRO EN EL PIE

"No hemos sido nosotros los que vamos a una comida con periodistas, no sé si en la comida se toman más copas de las necesarias, y nos ponemos a contarles cosas y los medios publican la misma noticia sobre el encuentro", ha deslizado el líder de Vox, que ha agregado que, en cambio, ellos tienen que estar "calladitos" y, si "protestan", es que estamos haciendo "una pinza" con el PSOE. "Se pegan un tiro en el pie y dicen que hemos disparado nosotros", ha hecho hincapié.

Abascal también ha recordado que el PP ha tenido tres presidentes en cinco años, Mariano Rajoy, Pablo Casado y Feijóo, al que ha deseado "una larga vida política". En cambio, según ha diferenciado, Vox "tiene al mismo". "Mientras ellos se peleaban (entre ellos), nosotros hacíamos oposición a este Gobierno", ha indicado, en línea con las críticas a los 'populares' de que la oposición que ejercen contra Sánchez es "a media jornada".

En resumen, el líder de Vox cree que el PP se ha convertido "en una brutal estafa política" que no va a defender la unidad de España "renunciando a sentarse con Junts, ERC o el BNG". Ve que tampoco dará el paso de apoyar propuestas para la ilegalización de partidos independentistas o poner "coto" al Estado de las Autonomías, entre otros aspectos.