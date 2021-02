14F.- Borràs (Junts) pide evitar un tripartito: "Si suman lo volverán a hacer"

Puigdemont define a Borràs como "antídoto" contra el fascismo, PSC y ERC

La candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs, ha pedido este sábado una victoria clara el 14 de febrero para evitar un nuevo tripartito en Cataluña: "Puede haber un nuevo gobierno de izquierdas en Cataluña, un tripartito. Si suman, lo volverán a hacer".

"Junts es el único voto que permite garantizar que en la Generalitat no habrá tripartito. No pactaremos con ningún partido del 155 y tampoco aceptaremos sus votos. Somos un voto útil para frenar el tripartito: no se puede ser socio en Madrid y hacer ver que en Cataluña te peleas con su sucursal", ha exclamado en un mitin presencial y telemático en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los consellers Damià Calvet, Jordi Puigneró y Àngels Ponsa.

Para Borràs, en esta campaña ha surgido un nuevo partido, el de "juntos contra Junts", porque, en su opinión, quieren evitar que ganen las elecciones y que en la próxima legislatura se implemente el mandato del 1-O.

En su opinión, aunque el PSC y ERC lo nieguen ahora haciendo "teatro del malo", ha pedido remitirse a lo ocurrido en municipios como Sant Cugat (Junts ganó las municipales pero PSC, ERC y CUP impidieron que gobernara, ha dicho), Figueres (Girona) y Tàrrega (Lleida).

Según Borràs, hay diferentes modelos de tripartito, y ha puesto el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona, donde la alcaldesa Ada Colau arrebató la alcaldía a ERC con los votos de Manuel Valls.

"También hay el modelo de tripartito de España, que consiste en investir a Pedro Sánchez a cambio de un diálogo que no ha existido, de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que prometen una lluvia de millones que luego es la sequía más absoluta, y de dar apoyo a estados de alarma recentralizadores", ha apuntado.

CARLES PUIGDEMONT

En la misma línea se ha pronunciado Puigdemont en su intervención, en que ha añadido que Borràs es el "antídoto contra el fascismo, contra los que blanquean el fascismo, por parte de los que quieren gobernar desde Madrid y ayudan a gobernar desde Madrid, contra los que quieren pasar página y contra los que ayudan a pasar las páginas".

El también cabeza de lista de Junts a las elecciones, pese a no ser el presidenciable efectivo, ha defendido que al frente de la Generalitat se necesita "a alguien que no se rinda a cambio de nada", en alusión implícita a ERC.

"Necesitamos a alguien que no se deje impresionar por golpecitos en la espalda, por los brillos de la política cortesana de Madrid", ha señalado Puigdemont, que ha avisado del riesgo de que haya quien se pueda acomodar en Madrid, a veces como mal menor.

Sobre Vox, el expresidente ha acusado a Sánchez de "blanquear" a esta formación y de no haber sido exigente a la hora de poner líneas rojas para logra su apoyo.

"Vox es la ultraderecha más casposa, intolerante y más nostálgica que hay en todo el espectro de la ultraderecha europea. Son los más 'trumpistas de todos los trumpistas' y los más xenófobos de todos los xenófobos", ha advertido.

CALVET Y PUIGNERÓ, CONTRA EL TRIPARTITO

El conseller Calvet ha instado "a sacarse de encima las dependencias estériles" del Estado porque, a su juicio, atacan las competencias y los intereses catalanes, y ha pedido buscar el voto útil hacia Junts para poder gobernar la Generalitat y evitar lo que pasó en Sant Cugat.

También lo ha pedido Puigneró, que, como Borràs, ha advertido de que si PSC, ERC y comuns son mayoría "lo volverán a hacer, y si lo vuelven a hacer lo que seguro que no habrá es la independencia",

Para Ponsa, la cultura y la lengua son los pilares sobre los cuales construir "un país mejor", y cree que, si Borràs es presidenta, todo se impregnará de cultura como exconsellera también del ramo, y por eso ha recordado el compromiso de aumentar hasta el 2% el presupuesto del departamento durante la próxima legislatura.