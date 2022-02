13F.- Montero dice que el PSOE es "meridianamente claro" y está abierto a acordar la no entrada de Vox en CyL

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que el PSOE ha sido "meridianamente claro" y que está abierto a acordar con el Partido Popular la no entrada de Vox en las instituciones después de que los de Santiago Abascal hayan conquistado trece escaños en Castilla y León convirtiéndose en necesarios para que el PP, con 31 procuradores, puedan alcanzar la mayoría absoluta.

"Estamos dispuestos a acordar la no entrada de Vox a las instituciones, pero no puede ser desde un discurso engañoso. Tiene que ser desde un compromiso de explicar por qué ahora no quiere pactar con Vox y, por supuesto, deshacer todos los acuerdos que han contado con el apoyo de la ultraderecha", ha deslizado la titular de Hacienda en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

En este sentido, la dirigente socialista ha asegurado que "son una alternativa al gobierno de derechas en Castilla y León", al tiempo que ha reclamado a Alfonso Fernández Mañueco que explique el motivo de la convocatoria electoral que, a su juicio, a traído "inestabilidad" a la región que tiene que afrontar la recuperación económica.

Además, ha instado al presidente electo de la región castellanoleonesa que explique su estrategia de pactos y, preguntada por si aceptarían la mano tendida del PP para no pactar con Bildu o ERC, ha asegurado que el PSOE "siempre ha querido pactar con el PP las grandes cuestiones de Estado".

"Ha sido inexplicable que el PP se haya quedado fuera de consensos tan importantes que se han producido, por ejemplo, en el ámbito del diálogo social como la puesta en marcha de los ERTE o la reforma laboral", ha zanjado la ministra.