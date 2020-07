12J.- Casado llama a reflexionar porque es "dramático" que Bildu tenga más apoyos que PSE, Podemos, PP y Cs juntos

Reivindica el 'espíritu de Ermua' y denuncia que "en apenas un año se haya acercado a 40 terroristas" a cárceles vascas o CCAA limítrofes

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que los resultados en el País Vasco deben llevar a "reflexionar" porque es "dramático" que Bildu haya logrado más apoyos "que todas las fuerzas de representación nacional juntas y sumadas". A su entender, "algo estará haciendo mal la sociedad española" si esto está ocurriendo.

Así se ha pronunciado en el acto "La resistencia de la dignidad" en homenaje a Miguel Ángel Blanco, que ha incluido una ofrenda floral en recuerdo del concejal asesinado por ETA hace 23 años. Han intervenido también la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Mari Mar Blanco, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Casado ha lamentado que "más del 70% del arco parlamentario" en el País Vasco esté ocupado por PNV y Bildu, dos partidos que, según ha dicho, "o bien piden beneficios penitenciarios", "pasar página" de lo ocurrido en el pasado con ETA o "no condenan 850 crímenes, muchos de ellos impunes".

Pero el líder del PP ha señalado que hay "algo más dramático" que les debe hacer "reflexionar": "Bildu tiene más parlamentarios que todas las fuerzas de representación nacional juntas y sumadas. Bildu tiene más diputados que el PSE, Podemos, PP, Cs y Vox", ha enfatizado, en alusión a los 22 escaños logrados por la formación abertzale frente a los 10 de los socialistas, los seis de los 'morados', cinco de la coalición PP+Cs y uno de Vox.

Dicho esto, Casado ha recalcado que "algo estará haciendo mal la sociedad española". "Y desde luego, algo debemos no empezar a hacer los que estamos en el este acto porque si no, sería mejor dedicarse a otra cosa", ha aseverado.

También ha aludido a la victoria de Alberto Núñez Feijóo en las elecciones gallegas de este domingo asegurando que "afortunadamente" Galicia va a contar con "un gran presidente que seguirá reivindicando los valores del PP como ha hecho siempre".

EL PP SEGUIRÁ DEFENDIENDO LA "MEMORIA" Y "DIGNIDAD" DE LAS VÍCTIMAS

El presidente del PP ha reivindicado el espíritu de Ermua al grito de 'Basta ya' y ha asegurado que es algo que no pueden "abandonar nunca". "Miguel Ángel Blanco se dedicó a la política sabiendo que lo podían matar. Recordemos por qué murió y por qué eligió arriesgar su vida para defender unos valores que siguen en riesgo", ha manifestado, para añadir que las víctimas han dado sentido a su vocación política.

Casado ha señalado que igual que entonces dijeron "no" ante el "chantaje" de ETA, ahora deben seguir diciendo "no" a pesar de que no se juegan la vida, "por mucho que les intenten recetar la conveniencia política y electoral para empezar a decir sí o qué más da".

El líder del PP ha lamentando que muchos jóvenes no sepan quién fue Miguel Ángel Blanco y ha dicho que eso les debe hacer "reflexionar" sobre qué sociedad están legando a las nuevas generaciones. A su entender, "una nación seria tiene que homenajear a sus víctimas, que son el pilar que la ha hecho avanzar".

MARI MAR BLANCO: BILDU TIENE "MÁS PODER POLITICO QUE NUNCA"

Casado ha garantizado a Mari Mar Blanco que el PP seguirá defendiendo en el Parlamento de Vitoria "la memoria, la dignidad, la justicia y la verdad de las víctimas del terrorismo". Además, ha afirmado que lo que está pasando "no se puede admitir" porque en "en apenas un año se han acercado a 40 terroristas" a cárceles del País Vasco o a comunidades limítrofes.

También ha defendido peticiones que están realizando asociaciones como la AVT para que haya imprescriptibilidad de los asesinatos porque "son crímenes de lesa humanidad y un genocidio", dado que "a las víctimas se las señalaba por quiénes eran". Además ha subrayado que debe hacer una colaboración efectiva de los etarras en el esclarecimiento de los asesinatos para "cualquier progresión de grado o beneficio penitenciario", al tiempo que ha pedido una condena mayor a los ultrajes, como el de la pasada semana a la tumba del socialista Fernando Buesa.

Previamente, Mari Mar Blanco ha lamentado que los herederos de ETA tenga "más poder político que nunca" como muestran los resultados de las elecciones vascas y que se "ufanen en proclamar como condicionan las políticas de Estado". "Entre los parlamentarios tenemos a tres expresos terroristas", ha manifestado en el acto, donde ha roto a llorar a recordar la reciente muerte de sus padres por coronavirus.

Por su parte, el alcalde de Madrid ha dicho que los poderes públicos deben hacer un esfuerzo para preservar "el relato de lo que verdaderamente pasó" para "no blanquear y olvidar lo que pasó aquellos años". En este sentido, ha saludado la carta que la Fundación Miguel Ángel Blanco ha enviado a los jóvenes para que "sepan qué pasó" porque "no había conflicto y lucha" sino "unos que ponían las pistolas y otros la nuca".

También el presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero, ha pedido mantener la memoria viva y "combatir" cómo se quiere "cambiar la historia". En su opinión, la "obligación" del Partido Popular es impedir que "se tergiverse la verdad" con el fin de que se mantenga la "historia auténtica".

AYUSO: HAN CONSEGUIDO LO QUE "ANTES ALCANZABAN MATANDO"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que "hubo un día en el que el Estado de Derecho ganó esta partida en España y no se puede permitir ahora que los vencidos y los verdugos ganen el segundo tiempo años después".

"Hoy han conseguido que por dejar de matar, obtengan lo que antes alcanzaban matando, con 300.000 vascos fuera de su tierra y con un ambiente de tensa calma, aquellos que pegaban tiros en la nuca en defensa de un proyecto totalitario en el País Vasco jamás pensaron que hoy conseguirían tanto", ha dicho, aludiendo a su "representación parlamentaria, presupuesto, impunidad y homenajes".

Tras asegurar que lo ocurrido en el País Vasco se ha repetido en cierto modo en Cataluña, ha pedido recuperar el consenso entre los que creen en el Estado de Derecho, la vida y la libertad para que esa "ruptura social" no llegue a más autonomías.

"El resultado de los nacionalistas gallegos de ayer, las mareas totalitarias en otras regiones, todos van en la misma dirección, tienen los mismos aliados y tácticas muy parecidas", ha manifestado, para avisar que "en cuatro años una comunidad como Galicia podría ser fagocitada por el nacionalismo", en alusión al ascenso del BNG a segunda fuerza. Eso sí, ha dicho que le produce "inmensa satisfacción" los resultados de Feijóo, que ha gestionado de "una manera ejemplar".