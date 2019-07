110 exparlamentarios cobran pensiones del Congreso o el Senado, al margen de la Seguridad Social

A 1.368.190 euros anuales, ascienden las pensiones que se están pagando, al margen de la Seguridad Social, a 110 ex diputados y senadores, en virtud del Reglamento de Pensiones Parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los exparlamentarios, aprobado el 11 de julio de 2006 y en vigor hasta el 19 de julio de 2011, fecha en la que se derogaron algunos de sus artículos y en el que se establecía que “tendrán derecho a obtener pensión parlamentaria los exparlamentarios que hayan tenido condición de diputados o senadores durante al menos siete años, siempre que se encuentren en alguno de las siguientes situaciones: a) que hayan cumplido los 65 años y obtenido la jubilación; b) que hayan obtenido jubilación anticipada siempre que hayan cumplido 60 años y hayan cotizado durante 40 años; c) que hayan obtenido la declaración de invalidez permanente en sus grados de Incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez”.

Según ese Reglamento, cuya derogación no tiene efectos retroactivos, cualquier senador o diputado, por el hecho de haberlo sido, antes del 11 de julio de 2011 y durante 11 años o más, aunque no haya cotizado ni un día más a la Seguridad Social, tiene derecho a recibir el cien por cien de la pensión máxima, que este año se ha fijado en 2.659,41 euros mensuales; el 90 por ciento si ha sido parlamentario entre nueve y once años y el 80 por cien si sólo lo ha sido de sido entre siete y nueve años.

Entre esos 110 a los que el Congreso y el Senado les complementan sus pensiones, al margen de la Seguridad Social hasta llegar a la máxima, hay tres que cobran más de esa cantidad limitada por ley: Pablo Castellano y Juan Ignacio del Burgo que perciben 3.102’65 euros al mes y Cristina Almeida con 2.792’28 , según datos publicados en la web del Congreso en junio de este año.

Otros 12 exparlamentarios, reciben del Congreso cantidades superiores a 2.000 euros mensuales.

Esos datos arrojan la realidad de que la mayoría de esos 110 exparlamentarios, aunque algunos han ejercido profesiones liberales, apenas habrían cotizado a la Seguridad Social fuera del tiempo en que estuvieron en el Congreso y el Senado o lo han hecho por cantidades mínimas, puesto que el Reglamento de pensiones y otras prestaciones económicas de los exparlamentarios, en su artículo 3.1, especifica que: “la cuantía de las pensiones parlamentarias será la diferencia entre la cuantía de la pensión o pensiones percibidas, en su caso, de otros sistemas distintos al presente y la que resulta de aplicar a la cifra anualmente establecida como límite máximo de percepción de las pensiones públicas...”. Eso explica, además la razón por la cual ocho exparlamentarios cobran del Congreso o el Senado, pensiones de menos de 100 euros, como es el caso de Rafaela Fuentes García que recibe, únicamente 15,92 euros, porque habrían cotizado años y por cantidades que les dan derecho a cobrar la pensión máxima casi entera, al margen del tiempo que fueron parlamentarios.