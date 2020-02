100.2: Semilibertad para cinco de los nueve presos del procès

Son los primeros pero se espera que en los próximos días o semanas el resto de condenados empiecen a solicitar la aplicación de este artículo del reglamento penitenciario para poder poner un pie fuera de prisión. El 100.2 es un artículo que permite flexibilizar el segundo grado. En ese futuro trámite están Oriol Junqueras -condenado a trece años de cárcel-, Jordi Turull y Raül Romeva -a doce- así como Josep Rull -condenado a diez años-. Los cuatro están en la cárcel de Lledoners, en Barcelona.

Una cárcel de Lledoners que ya ha empezado a facilitar las salidas del ex consejero de Interior catalán, Joaquim Forn, condenado a diez años de cárcel. Podrá salir de lunes a viernes, doce horas y media cada jornada, para ir a trabajar. Una jornada laboral maratoniana que ejercerá en Mediapro. Como abogado que es se hará cargo de los temas de derecho público en el departamento legal de la empresa.

De la prisión de Lledoners también han empezado a salir los Jordis. Son los primeros que han puesto un pie en la calle porque a ellos les cayeron las menores penas -nueve años de cárcel-, son los primeros que entraron y ambos ya han cumplido una cuarta parte de su condena con lo que ya solo por esto pueden salir hasta 36 días al año en distintos permisos. Además con el 100.2 Jordi Sánchez (ex presidente de la ANC) podrá salir tres veces por semana para ir a trabajar y realizar tareas de voluntariado. Por su parte, Jordi Cuixart (líder de Òmnium Cultural) lo hará de lunes a viernes durante nueve horas y media cada día. Por la mañana a trabajar en su empresa, situada en el polígono industrial de Sentmenat, y por la tarde para ejercer de voluntario en un centro de personas con riesgo de exclusión social.

FORCADELL y BASSA

Forn no es el único ex consejero de Puigdemont que ha pedido ya la aplicación del 100.2. Lo ha hecho también Dolors Bassa, ex responsable del departamento de Trabajo. Bassa, condenada a doce años de prisión que cumple en el centro gerundense de Puig de les Basses, podrá salir tres días a la semana, a razón de ocho horas diarias, para cuidar de un familiar de edad avanzada.

El cuidado de una persona mayor es también el motivo por el que desde hoy sale de la cárcel la ex presidenta del Parlamento catalán. Carmen Forcadell -condenada a once años y medio de prisión que cumple en la cárcel de Mas d'Enric de El Catllar, en Tarragona- sale tres días a la semana a razón de nueve horas diarias para cuidar de su madre. Su primer día de semilibertad ha sido este mismo lunes. Y ha dejado un mensaje en su cuenta de Twitter que desde luego mucho cambio de postura no refleja: 'Persistimos'.

El 100.2 y LA FISCALIA

Como ya hemos contado varias veces en COPE el artículo 100.2 del reglamento penitenciario -al que cada año se acogen unos 900 reclusos en toda España- permite a presos clasificados en segundo grado salir varias horas al día a trabajar, cuidar a un familiar o ejercer el voluntariado. La solicitud la tiene que aplicar la Junta de Tratamiento de la prisión que está integrada por juristas, educadores sociales, psicólogos y médicos. Los posibles recursos de la Fiscalía terminan en este caso en la Audiencia Provincial de Barcelona.

El Ministerio Público ya ha empezado a mostrar su disconformidad con este tipo de permisos. Y lo ha hecho pidiendo al juez de Vigilancia Penitenciaria que revoque las salidas de Cuixart porque según el fiscal no asume el carácter delictivo de los hechos por los que fue condenado. Precisamente sobre Cuixart y Sánchez la Fiscalía ya se mostró en contra de sendos permisos anteriores de 72 horas cada uno. En el caso de Cuixart creía que no se daban las condiciones para dárselo porque no ha mostrado arrepentimiento y ha dicho 'que lo volvería a hacer'. Pero el juez ha resuelto en contra del criterio de la Fiscalía y lo ha avalado. Considera que muestra buena conducta en prisión y que la frase 'lo volvería a hacer se limita a la mera expresión de un pensamiento ideológico / político'.

Los nueve presos del procès están clasificados en segundo grado. Se espera que antes del verano el departamento de Prisiones de la Generalitat de Cataluña revise su clasificación. ¿Hacia el tercer grado?