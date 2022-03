¿Por qué si España no vive del gas de Rusia le está afectando tanto en la subida del precio de la luz?

¿Verdad que te has hecho esta pregunta? No entiendes por qué España, aún sin depender del gas ruso, sufre tanto en la subida del precio de la luz. Jorge Morales ha resuelto a COPE esta duda. Y con su explicación, ahora comprendemos el motivo por el que se produce esa subida en la luz pese a no tener esa dependencia del gas de Rusia. "Lo que nos afecta no es la garantía del suministro, que esa no corre peligro, sino en el precio. Y esto, a su vez, nos afecta, porque el mercado del gas es internacional. Todo lo que Rusia deje de inyectar a través de sus tuberías al centro de Europa provoca que esos países tengan que comprarlo por barco, entrando por otro sitio. El problema, por tanto, es un problema de precio y no de gas".